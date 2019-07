Matteo Salvini pronto a rafforzare la pace fiscale | nuove misure per cittadini e imprese

La debolezza di Matteo Salvini è donna : Definitivamente, le donne fanno perdere la testa a Matteo Salvini. Reazione non sorprendente in un uomo, se si tratta di amore. In questo caso si parla invece di tutt’altro. Dopo mesi al Governo infatti il vigoroso (e per favore non prendete questo aggettivo come un doppio senso) vicepremier, che ha girato ripetutamente tutta Italia e ritorno, e ha incrociato Facebook live, foto e dichiarazioni con la metà della ...

Laura Boldrini - puro odio contro Matteo Salvini : "Infetta la società - ha rovinato l'Italia" : Nel giorno in cui Vincenzo Spadafora accusa Matteo Salvini di "sessismo", ovviamente Laura Boldrini non perde tempo per infilarsi nella polemica. La fu presidenta della Camera prima prende "positivamente atto" delle parole del sottosegretario grillino, dunque intervistata dall'Huffington Post rincar

Matteo Salvini conferma : "Ho fatto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue" : Nel giorno dello scontro con Vincenzo Spadafora e col M5s, Matteo Salvini ufficializza a Montecitorio il fatto che sia stato chiuso il cerchio sul ministro per gli Affari Europei: "Ho proposto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti", ha aff

Decreto sicurezza bis - come cambia il provvedimento voluto da Matteo Salvini : La maggioranza, formata da Lega e Movimento 5 Stelle, ha trovato un accordo sugli emendamenti da presentare al Decreto sicurezza bis, il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La maggior parte delle proposte di modifica riguarda il ruolo delle Ong e le sanzioni previste per chi non rispetta il Decreto.Continua a leggere

Matteo Salvini a Comiso : Matteo Salvini a Comiso dove ha incontrato il sindaco Maria Rita Schembari. Il Ministro degli interni ha ascoltato le problematiche dell’aeroporto

Matteo Salvini fregato da Conte - Paolo Becchi : "Una grande scorrettezza" - la prova dell'euro-complotto : "Dimostrazione di grande scorrettezza". Paolo Becchi punta il dito contro Giuseppe Conte, protagonista dello sgambetto alla Lega all'Europarlamento. Si parla di nomine Ue e il professore, intervistato da LoSpecialeGiornale.it, va dritto al punto: "Io penso che Matteo Salvini avrebbe la capacità di t

Matteo Salvini contro Vincenzo Spadafora : "Io razzista? Perché non si dimette? Le Ong lo aspettano" : "Fossi in lui mi dimetterei". Matteo Salvini risponde così alle durissime parole di Vincenzo Spadafora, sottosegretario grillino alla Presidenza del Consiglio che su Repubblica ha accusato il leader della Lega di essere responsabile della "deriva sessista" e degli insulti piovuti su Carola Rackete d

Sea Watch - "Matteo Salvini rischia l'effetto boomerang su Carola Rackete". Paolo Becchi - allarme rosso Lega : "Deve stare molto attento a non fare il gioco dei suoi avversari". Secondo Paolo Becchi il ministro degli Interni Matteo Salvini rischia l'effetto boomerang sul caso Sea Watch, trasformando una come Carola Rackete in una martire, in un'eroina, in una specie di Antigone". "Bisogna fare grande attenzi

Matteo Salvini scrive una lettera alla Tunisia : Utilizziamo anche le navi di linea per i rimpatri : Mentre altre 47 persone sono sbarcate nella notte a Pozzallo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini continua la sua lotta con le Ong e scrive al suo omologo tunisino per rinforzare la cooperazione fra i due Paesi nel bloccare le partenze di migranti irregolari dalle coste del Nordafrica. "anche sul fronte del rimpatrio possiamo conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità ...

Matteo Salvini contro Trenta - retroscena e rabbia : "Ho scritto scemo? Se mi danno del panzone fascista..." : Una nuova resa dei conti sui migranti. I retroscena di governo si concentrano tutti sullo scontro tra Matteo Salvini e la ministra della Difesa Elisabetta Tranta. Il vicepremier leghista e ministro degli Interni incassa una vittoria sull'uso della Marina per presidiare i porti italiani contro gli sb

Matteo Salvini vede le parti sociali e Giuseppe Conte perde il controllo : "Basta scavalcarmi" : "Basta scavalcarmi". Matteo Salvini si prende tutto e Giuseppe Conte perde il controllo. I retroscena da Palazzo Chigi sono concordi: l'irritazione del premier per l'attivismo del leader della Lega anche in materia economica è ai massimi storici. Leggi anche: "Patto Pd-M5s, ora Salvini rischia gross

Matteo Salvini - lettera alla Tunisia : "Navi di linea per il rimpatrio dei clandestini - radar e sorveglianza" : Anche le navi di linea per il rimpatrio degli immigrati clandestini. Matteo Salvini, al termine del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha scritto al ministro degli Interni della Tunisia per presentargli il nuovo piano italiano sull'immigrazione. "Sul fronte delle procedure di r

Marò - Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiedono giustizia : "Con loro - senza se e senza ma" : «Sempre al fianco dei nostri ragazzi, senza se e senza ma». La solidarietà di Matteo Salvini si manifesta su Twitter, dove il vicepremier e ministro dell' Interno posta una foto di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Anche da una parte dell' opposizione arrivano messaggi di incoraggiamento. La

Matteo Salvini : Mi spiace per la sinistra che è passata da Berlinguer a Rackete come eroina : Il vicepremier leghista Matteo Salvini continua la sua campagna di delegittimazione ai danni della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. Il ministro degli Interni è tornato ad attaccarla proprio nello stesso giorno in cui un altro ministro leghista, Gian Marco Centinaio, ha criticato duramente un parroco del pavese, che aveva annunciato l'intenzione di dedicare una messa alla giovane comandante tedesca: Centinaio ha definito l'iniziativa ...