LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 10 luglio Federer conquista la semifinale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.58 NADAL È IN! Venerdì sarà: Roger- Rafael Nadal. 19.57 30-15 CHE DIFESA DI NADAL! Querrey prova il passante di rovescio ma lo spagnolo si difende con una demi-volée. 19.56 Serve&volley in rete dello spagnolo: 15 pari. 19.54 Nadal può servire per il match: lo spagnolo è sul 5-2. 19.53 30-0 Nadal prova il passante di rovescio: fuori di poco. 19.52 Nadal sale sul 5-1: lo spagnolo è con un piede e mezzo in. 19.50 40-40 Breve passaggio a vuoto per l’iberico che si ritrova in parità dopo essere andato in difficoltà sulla diagonale. 19.48 30-15 Ace di Nadal che viaggia spedito verso la. 19.45 BREAK NADAL! 4-1 PER LO SPAGNOLO!più vicina per l’iberico. 19.44 40-40 Come nel game precedente, Querrey si salva ancora al servizio. 19.44 Palla break Nadal! Errore banale dello ...

