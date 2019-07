Inter | Conte esclude Icardi e Nainggolan dalla parte tattica del ritiro

Inter - Sensi si racconta : Conte - le difficoltà - il tifo per il Barcellona e l’idolo Xavi : Tifa Barcellona, il suo idolo è Xavi, per maniera di giocare cerca di avvicinarsi molto al suo e a quello del Tiki Taka spagnolo. Ha parlato di questo, ma anche dei primi giorni di Inter, Stefano Sensi, che ha concesso una lunga ed Interessante Intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole. “Conte ha a un approccio particolare con noi giocatori. È un uomo di grande impatto. Domenica sera, appena arrivati in ritiro, ha ...

Inter - primo giorno di ritiro da incubo per Icardi e Nainggolan : Conte li esclude dalle esercitazioni tattiche : Il nuovo allenatore nerazzurro ha escluso dagli allenamenti tattici e dalle partitelle sia Icardi che Nainggolan, ormai fuori dal progetto tecnico Ciò che gli era stato promesso si è avverato, Mauro Icardi e Radja Nainggolan hanno cominciato a respirare il clima di ‘esclusione’ paventato da Conte e Marotta alla vigilia del ritiro di Lugano. Miguel MEDINA / AFP Già dal primo giorno di allenamenti la situazione è apparsa subito ...

Calciomercato Inter - Barella in arrivo : sarebbe uno dei titolari nel 3-5-2 di Conte : Continua a prendere forma la nuova Inter di Antonio Conte in vista della stagione 2019-20. I nerazzurri stanno per mettere a segno un importante colpo di mercato che renderà la rosa ancora più forte. L'obiettivo dell'Inter è quello di poter riuscire a lottare per il primato, magari di riuscire a strappare lo Scudetto alla Juventus, oltre che ovviamente fare un cammino prestigioso in Europa. E per farlo c'è bisogno indubbiamente di avere tanta ...

Inter - Gagliardini ha voglia : “Sono contento di ricominciare con un nuovo entusiasmo” : “Sono contento di ricominciare con un nuovo entusiasmo, un nuovo allenatore. C’è tutto per far bene in questa stagione“. Sono le parole di Roberto Gagliardini, Intervistato da Inter Tv dopo il primo giorno di ritiro a Lugano. “Abbiamo iniziato forte, abbiamo cominciato a mettere carichi nelle gambe. Però come primo giorno è stato ottimo. Abbiamo tanta voglia. In queste settimane dobbiamo allenarci bene e cercare di ...

Inter - no alle testate locali nella conferenza di Conte : arriva la protesta dell’Ussi : Non ci sta l’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) all’indomani della conferenza di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore dell‘Inter. Questa la nota pubblicata in merito: “In occasione della presentazione del nuovo tecnico, Antonio Conte, l’Inter ha negato l’accesso ad alcune emittenti lombarde, sostenendo che l’accredito era riservato solo a testate nazionali. La presentazione di ...

Inter - Antonio Conte si presenta : ecco come sarà la sua squadra : «Io non mi pongo limiti». È questo il mantra che ha accompagnato la carriera da calciatore (prima) e da tecnico (poi), di Antonio Conte. Un pensiero che ha voluto ribadire, con forza, anche nella sua prima conferenza da allenatore dell' Inter. Una tenacia, una voglia e uno spirito combattivo che ha

Inter - conferenza stampa Conte : “Io non mi pongo limiti. Icardi e Nainggolan? Mi allineo al club” : conferenza stampa Conte- Antonio Conte si presenta al suo nuovo pubblico nerazzurri e risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 15:30. Una nuova avventura pronta ad entrare subito nel vivo con la presentazione ufficiale. Cresce la curiosità anche per quel che riguarda le ipotesi e sfaccettature di mercato. Difficile non immagine alcune domande […] L'articolo Inter, conferenza stampa Conte: “Io non mi pongo limiti. ...

Conte atterra sul pianeta Inter no limiti - testa bassa e pedalare : Niente limiti, nonostante un evidente gap da colmare con Napoli e, soprattutto, Juventus. Antonio Conte si presenta cosi' nel pianeta.

La rassegna stampa di lunedì 8 luglio – Le prime pagine di calcio : l’Inter di Conte e il calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine sportive di oggi aprono con la nuova Inter di Antonio Conte, con l’allenatore nerazzurro che si è presentato ieri. “I top player servono in campo” o “Grandi traguardi? Non pongo limiti”, alcune delle frasi pronunciate durante la conferenza stampa. In primo piano sui quotidiani sportivi anche il calciomercato, presente sui tre principali giornali sportivi: “La ...

Antonio Conte si presenta all'Inter : «Non mi pongo limiti» : Lavoro, Ferocia, Sudore, Fatica. Quattro parole, chiare, secche, pronunciate a più riprese. Si è presentato così Antonio Conte nel corso della prima conferenza stampa della nuova stagione dell’Inter. Pochi sorrisi, sguardo serio e concentrato. «Creo aspettative», aveva detto a Paolo Condò l’uomo copertina di GQ, e le aspettative sono tante. Poco importa il suo passato bianconero («Quando ...

Inter - Conte avrebbe scelto promossi e bocciati : tra questi Nainggolan : Comincia quest'oggi la nuova era dell'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri danno il via al ritiro di Lugano che durerà fino a domenica 14 luglio. La preparazione proseguirà con la tournée in Asia che avrà come momento clou l'amichevole contro la Juventus in programma il 24 luglio a Nanchino, quartier generale di Suning. Il tecnico nerazzurro ha già partecipato a diversi vertici di mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang, ai ...

Inter - i 28 convocati da Conte per il ritiro di Lugano : Inizia ufficialmente la stagione 2019/2020 per l’Inter, missione importante per la squadra di Antonio Conte che si candida ad essere una grande protagonista per il prossimo campionato. La squadra ha raggiunto Lugano per la prima fase della preparazione, i calciatori si alleneranno nelle strutture dello stadio di Cornaredo dall’8 al 14 luglio. Questa la lista dei convocati. Portieri; Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso ...

Inter - Conte si presenta e avvisa subito la squadra : 'Parlare poco e lavorare tanto' : È arrivato il giorno di Antonio Conte. Alla vigilia dell'inizio del raduno precampionato, l'allenatore pugliese è stato protagonista (insieme a Beppe Marotta) della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dell'Inter. L'ex Chelsea e Juventus è apparso motivato e deciso nell'obiettivo di rilanciare le ambizioni della squadra milanese, ormai da troppi anni distante dalla lotta-scudetto e dalle due grandi protagoniste degli ultimi ...

Inter di Conte : “Non mi pongo limiti - nulla impossibile” : Antonio Conte non si vuole porre limiti. Vincere subito? nulla e' impossibile per il nuovo tecnico nerazzurro, nemmeno nella sua prima stagione alla guida della pazza Inter che pazza non dovra' essere piu'. Lavoro, fatica e pensare prima al ''noi'': e' questo il mantra di Conte nella sua prima conferenza stampa da tecnico nerazzurro. ''Io non mi pongo limiti, se lo facessi creerei alibi - le parole dell'allenatore leccese -. nulla e' ...