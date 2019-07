I giudici danno ragione ad Amazon | niente contratto stabile per i lavoratori interinali

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Un magazzino di smistamento di(Getty Images) Doppia sconfitta per iche hanno fatto ricorso controa Piacenza e Milano per essere assunti a tempo indeterminato. Le prime sentenze segnano un due a zero per il colosso dell’ecommerce, chiamato in caso da alcuni magazzinieri perché, secondo un’indagine dell’Ispettorato del lavoro, tra luglio e dicembre del 2017 avrebbe superato le quote di addetti somministrati nel deposito di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. A Milano, come riferisce l’agenzia Ansa, il giudice del Lavoro Eleonora Porcelli ha respinto i ricorsi di una decina di. Un’altra decina sono le impugnazioni rispedite al mittente dal tribunale di Piacenza la scorsa settimana. Nel complesso, dei 245interessati dall’opzione ricorso, secondo una ricostruzione di Wired a gennaio, 180 sono quelli che hanno ...

