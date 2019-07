Fuoco e paura a San Vito | campeggio evacuato via mare nella notte

Paura su volo di linea - batteria esplode e va a Fuoco : atterraggio di emergenza per l’aereo : L'incidente su un volo intercontinentale partito dagli Stati Uniti e diretto in Europa. Un botto e poi le fiamme hanno costretto il velivolo ad atterrare a Boston, in Usa. La polizia ha spiegato che la batteria è stata ritrovata incastrata tra i sedili ma al momento ancora non è chiaro esattamente perché sia esplosa.Continua a leggere

Esplosioni e colate di lava e Fuoco - Stromboli fa paura : Torna a fare paura lo Stromboli, il vulcano attivo nell'arcipelago eoliano. Registrate violente Esplosioni e colate di lava lungo la Sciara del fuoco. I lapilli 'sparati' dal cratere hanno provocato incendi nella zona dei canneti e colonne di fumo. In azione una squadra dei vigili del fuoco giunta da Lipari. Alcuni turisti impauriti hanno trovato riparo a mare.

Sicilia : paura sulla Palermo-Sciacca - pullman prende Fuoco ma nessun ferito : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Momenti di paura, questa mattina, sulla Palermo-Sciacca, dove un pullman dell'Ast è andato in fiamme. L'autista dell'Azienda Siciliana trasporti ha visto uscire del fumo dal vano motore e ha subito fermato il mezzo, facendo scendere in pochi minuti i passeggeri. Il pul

Autobus a Fuoco - il mezzo divorato dalle fiamme : paura sulla Palermo-Sciacca : L'incendio è divampato all'altezza del chilometro 16. L'autista ha fatto scendere l'unica passeggera con prontezza. I vigili...

Paura a bordo! Pinerolo - a Fuoco bus pieno di studenti : Un autobus della compagnia GTT ha preso improvvisamente fuoco questa mattina intorno alle 7. Per fortuna tutti gli occupanti sono riusciti a uscire. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Si tratta del secondo incendio su un mezzo pubblico della compagnia torinese nell'ultima settimana.

Paura a Rovigo - autobus carico di studenti va a Fuoco : l’autista li salva dalle fiamme : Un autobus carico di studenti ha preso fuoco a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo, per cause che sono ancora in via di accertamento. L'autista si è accorto del rogo ed è riuscito a mettere in salvo tutti i giovani passeggeri prima di chiamare i soccorsi. Al momento non si segnala nessun ferito.Continua a leggere

Spread e paura dell'Italexit - Salvini gioca col Fuoco. Allarme di Bankitalia : Il rischio di un’Italexit, termine orrendo per indicare l’uscita dell’Italia dall’Euro, non è solo una battuta da campagna elettorale ma è qualcosa di più insidioso, certamente reale, che i mercati hanno già cominciato a registrare con l’innalzamento dello Spread in questi giorni, e più in generale nel primo anno di governo sovranista. E lo Spread alto non è qualcosa ...