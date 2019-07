Conte | Fontana ministro per gli affari Ue? accetto proposta Salvini

Lorenzo Fontana nuovo ministro per gli Affari Ue - ok di Conte alla proposta di Salvini : Il presidente del Consiglio Conte ha dato l'ok alla proposta avanzata da Matteo Salvini: "Mi è stato proposto il nome del ministro Fontana per gli Affari europei. Sono ben lieto di accoglierlo", ha detto oggi, commentando l'ipotesi suggerita dal vicepremier. Attualmente il ministro leghista è il titolare del dicastero per la Famiglia.