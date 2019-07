Concorsi truccati | l’appello per ripulire l’università dal malaffare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) di Trasparenza e merito.che vogliamo * Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del Consiglio, Signor Ministro del Miur, Le continue e costanti notizie della rete di scandali legati alla irregolarità deiuniversitari pongono una riflessione che è ad un tempo profonda e di sistema. Università di Catania, “così truccavano i”: le accuse a rettore e professori. ‘Vediamo chi sono gli str… da schiacciare’ Non ci troviamo, purtroppo, di fronte a fatti episodici, quanto piuttosto davanti a un malcostume diffuso, un sistema clientelare, una rete di comportamenti illeciti estesa a molti atenei, che richiede una presa di coscienza collettiva e un intervento riformatore radicale. Un sistema di reclutamento dei docenti fondato su trasparenza e merito non è ...

