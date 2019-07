Caldo | colpo di calore per un atleta in gara alle Universiadi di Napoli | è in prognosi

Ondata di Caldo africano - un morto stasera per un colpo di calore a Mozzecane : Una persone e’ morta questa sera a Mozzecane , nel veronese, per le conseguenze di un grave colpo di calore . Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per il paziente non c’era piu’ nulla da fare. Non si sa, al momento, se la vittima avesse gia’ patologie che potrebbero aver acuito gli effetti dovuti al clima torrido. Oggi nel veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi. Altre due persone sono state soccorse dai ...

Il colpo di calore non è l’unico pericolo del nuotare : come proteggersi dalle numerose minacce dell’acqua quando fa molto Caldo : La prima ondata di caldo è arrivata impetuosa sull’Italia, facendo schizzare le temperature verso i +40°C al Sud Italia. E così se fino a qualche giorno fa si maledicevano ancora pioggia e maltempo, oggi spiagge e laghi sono presi d’assalto per cercare un po’ di refrigerio nell’acqua. Fare un tuffo rinfrescante è senza dubbio un modo divertente per combattere il caldo, ma l’acqua non protegge il corpo umano dai pericoli legati al calore, come ...