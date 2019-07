Balotelli | la difesa di Sgarbi | “Con lo scooter in acqua? Una performance | un’opera

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Quella diè stata una, un’opera d’arte. Quanti artisti avrebbe voluto farla? Quanti si sarebbero presentati al Mart dicendo: ‘Ecco, ho fatto questa cosa fondamentale'”. Vittorioha difeso il gesto di Mario, che a Napoli ha scommesso 2mila euro con un uomo perché si lanciasse in mare a bordo di uno. Il fatto gli è costato una denuncia per istigazione a delinquere e gioco d’azzardo. Napoli, la scommessa di: “2mila euro se ti butti in mare con il motorino”. E lofinisce inL'articolo, ladi: “Con loin? Una, un’opera d’arte. Gli artisti lo invidiano” proviene da Il Fatto Quotidiano.

