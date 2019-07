Algozzino | ' Catania a rischio desertificazione demografica | povertà fa fuggire i giovani'

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Un intervento dal sapore amaro quello del segretario generale Uilpa di, Armando, il quale attraverso la pagina Facebook del sindacato, manifesta preoccupazione per la situazione economica e a fortein cui versa la città di, ma non solo. L'intervento diSecondo quanto afferma il segretario della sigla sindacale nel suo post, il fenomeno disocio-economica sarebbe, purtroppo, parte integrante della realtà urbana della città metropolitana etnea. Essa, insieme alla fuga dellegenerazioni verso altri luoghi del mondo in cui trovare sicurezza e stabilità economica, pone la città diin uno stato di crisi appententemente irreversibile. "Tra i comparti particolarmente colpiti c'è quello dell'edilizia che" - ha affermato- "è fermo e tante aziende sono costrette a spostare altrove ...

vivisicilia : ''Catania a rischio desertificazione demografica, economica e sociale'', atto d’accusa del segretario generale dell… -