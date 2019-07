Vendite al dettaglio in calo a maggio

Vendite dettaglio in calo mese maggio : 10.54 Nel mese di maggio, le Vendite al dettaglio registrano un calo dello 0,7$ in valore e dello 0,8% in volume rispetto ad aprile. Su base annua i cali sono dell'1,8% in valore e dell'1,5% in volume.Lo comunica l'Istat. Nel trimestre marzo-maggio,rispetto al trimestre precedente,le Vendite segnano -0,4% in valore e -0,5% in volume. I dati congiunturale, tendenziale e trimestrale vedono tutti in diminuzione le Vendite, in valore e in volume, ...

Istat - ad aprile Vendite dettaglio stabili su mese - crescono su anno : Ad aprile l'Istat stima, per le vendite al dettaglio, una variazione congiunturale nulla sia in valore sia in volume.