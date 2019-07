Temptation Island | è polemica sul web per il comportamento di Nunzia | ' Senza dignità'

Ascolti tv - Temptation Island vola : amori e tradimenti conquistano il pubblico : Il reality estivo di Canale 5 cresce: oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori per la terza puntata e il 23% di share

Replica Temptation Island - la 3^ puntata in streaming su WittyTv e in tv su La5 : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la terza delle sei puntate di Temptation Island, il fortunatissimo reality show delle tentazioni presentato da Filippo Bisciglia. Una nuova puntata caratterizzata da molti colpi di scena, che hanno attirato l'attenzione del fedelissimo pubblico. Chi non avesse potuto seguire questo terzo appuntamento con il reality show Mediaset in tv può pur sempre recuperarlo in streaming online oppure sul ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 8 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, Prime time Il trionfo tutto estivo di Temptation Island è confermato da una serata in cui il reality di Canale 5 si aggiudica il prime time facendo segnare 3 milioni 647 mila telespettatori e il 23.08% di share. Un successo ancora più marcato per lo show condotto da Filippo Bisciglia perché su Rai1 il film Non sposate le mie figlie ha raccolto solo 2 milioni 702 mila spettatori pari al 13.98% di share. La programmazione televisiva di ...

Temptation Island 2019 - Nunzia supplica Arcangelo di tornare insieme (dopo che lui ha baciato un’altra). Nicola su Sabrina : “Vedo tanto schifo in lei” : Continua il viaggio nei sentimenti di Temptation Island e la terza puntata riparte dalla coppia formata da Nunzia e Arcangelo. Lui aveva baciato una tentatrice, lei dopo un falò lo aveva lasciato per poi chiedere un nuovo confronto. Un clamoroso dietrofront con la speranza di evitare la rottura definitiva dopo tredici anni insieme: “Ho capito i miei errori, ho capito che ho sbagliato. Ho capito che bisognava ascoltarlo. Mi aspetto della ...

Temptation Island riassunto terza puntata : Andrea Filomena si arrabbia - Katia piange per Vittorio : La terza puntata di Temptation Island, il reality estivo targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, ha visto nuovamente protagonisti le coppie Andrea e Jessica. I due non hanno mai nascosto di avere delle problematiche serie all'interno della coppia ma Jessica sembra aver accantonato definitivamente il suo amore per Andrea dedicandosi completamente al tentatore Alessandro. Anche durante la puntata andata in onda lunedì 8 luglio, Jessica ha ...

Replica Temptation Island - l'appuntamento dell'8 luglio su Witty e Mediaset Play : Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, la trasmissione dove coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore separandosi in due villaggi diversi per ben 21 giorni. Nel corso dell'appuntamento di ieri, i telespettatori hanno potuto osservare un nuovo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo, ma i due sono nuovamente usciti in maniera separata per volontà di quest'ultimo. Per tutti coloro che si fossero persi la ...

Temptation Island - riepilogo 3ª serata : Nunzia mollata dopo 13 anni - Katia spiazzata : La terza puntata di Temptation Island, è iniziata col botto: Filippo Bisciglia ha ripreso il racconto esattamente da dove si era interrotto una settimana prima, ovvero dal secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo. Nonostante la ragazza abbia implorato il fidanzato di tornare insieme per superare i problemi che hanno, lui non ne ha voluto sapere: la coppia si è detta addio dopo 13 anni tra le polemiche di chi ha trovato poco dignitoso il ...

Temptation Island 2019 - Anticipazioni Quarta Puntata! : Temptation Island 2019 entra sempre più nel vivo e un’altra coppia rischia di lasciare il reality da separata: nella Quarta puntata confronto finale fra Jessica e Andrea. Ecco le Anticipazioni sulla Quarta puntata di Temptation Island! Il confronto finale tra Jessica e Andrea a Temptation Island 2019? Ancora qualche giorno e conosceremo la verità. Perché dopo Nunzia e Arcangelo, che dopo tredici anni di fidanzamento si sono lasciati (anche ...

Temptation Island - Nunzia e Arcangelo : Il falò che ha acceso gli animi - video : Secondo confronto della coppia nella terza puntata. La coppia si lascia definitivamente e lei lo implora umiliandosi.