Si finge disabile per vedere come vengono trattati dai suoi dipendenti

(Di martedì 9 luglio 2019) Stava pianificando un piano per testare la solidarietà e la compassione dei. Si chiama Carlos Tena ed è il sindaco di Chihuahua, città del Messico), un uomo conosciuto da tutti per la sua sensibilità verso i bisognosi, la sua lotta per la giustizia sociale e che tutti ricevano il trattamento che meritano. Per testare il comportamento deitana ha deciso di impersonare un uomo in sedia a rotelle che è stato presentato nelle autorità comunali di assistenza. L’uomo ha finto anche di avere una ferita sul volto, così si è bendato parte del volto, indossava occhiali scuri, una felpa e un cappello, in modo da non risultare riconoscibile. Complice un’altra persona, giovedì scorso Carlos Tana è apparso alla Direzione dello sviluppo sociale per richiedere un po’ di alimenti (con un buono per acquistare cibo accettato da alcune aziendevaluta di pagamento). Ma ...

