ilfogliettone

(Di martedì 9 luglio 2019)artificiale e parti dibio-in 3D per facilitare le prossime missioni degliin viaggio verso Marte o altri corpi celesti del sistema solare. È l'ambizioso e affascinante progetto di bioprintig 3D al quale sta lavorando l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, in collaborazione con alcuni scienziati dell'Ospedale universitario della Dresda Technical University (TUD), insieme con OHB System e specialisti in Scienze della vita della lussemburghese "Blue Horizon". Il progetto, in questa fase, prevede la ricostruzione diumana o diper poter far fronte a eventuali emergenze che dovessero intervenire nel corso dei lunghi viaggi interplanetari a milioni di Km dalla Terra.Le cellule della, spiegano gli scienziati, possono essere "bio-stampate" usando come bio-inchiostro del plasma umano, facilmente reperibile daglidi un'ipotetica missione ...

ilfogliettone : Ossa e pelle stampati in 3D per gli astronauti del futuro - - rugbymoon : Stop alle modelle pelle e ossa: Dolce & Gabbana è il primo marchio di lusso che introduce le taglie per tutti i tip… - ItsLunaBello : @Imshadowlu Beh, se sono quelle le vere vite umane che hanno bisogno allora quei poveri bambini ridotti pelle e oss… -