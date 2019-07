Lotto e SuperEnalotto | estrazioni di oggi | i numeri vincenti di martedì 9 luglio 2019

Si cercano otto vincitori del SuperEnaLotto : rischiano di perdere il premio : otto premi da centomila euro assegnati con il concorso 'Pasqua 100x100' non sono ancora stati riscossi

Il SuperenaLotto cresce ancora - domani 9 luglio estrazione da 184 milioni : “La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?” potrebbe dire qualcuno. Quello che è certo è che i sogni sono una fonte inesauribile di ispirazione non soltanto per poeti e scrittori ma anche per gli esperti della smorfia napoletana, il libro pieno di immagini che nasconde in realtà i novanta numeri del Lotto, quei numeri che da decenni portano nelle tasche di milioni di italiani dei bei gruzzoletti, nelle migliori delle ipotesi. Da ...

Il gioco del SuperEnaLotto : come è cambiata negli anni la lotteria più famosa d’Italia : Il SuperEnalotto è un concorso a premi nato nel 1997, e la sua prima estrazione è avvenuta il 3 dicembre dello stesso anno. Il suo debutto si intreccia indissolubilmente con la storia dell’Enalotto, che viene da molto più lontano, e precisamente dai primi anni ‘50. Il gioco dell’Enalotto era concepito in modo del tutto differente da oggi, ed era molto più simile al gioco del Totocalcio. Bisognava puntare, infatti, sul pronostico di 1 (per i ...

SuperEnaLotto - niente da fare : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+’ al concorso del SuperEnalotto. Realizzati quindici ‘5’ che vincono 20.507 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del ‘6’ è di 184,2 milioni.Ecco la combinazione vincente: 6, 12, 22, 25, 29, 62. Numero Jolly: 90. Numero Superstar: 43. L'articolo SuperEnalotto, niente da fare sembra essere il primo su Meteo Web.

