LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 9 luglio Altre medaglie in arrivo da tiro e

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DELLE12.45 SCHERMA – Alle ore 13.00 Italia – Gran Bretagna nei quarti della sciabola femminile. 12.43 SCHERMA – Medaglia sicura: i fiorettisti sono in finale! Battuta la Russia 45-30, Corea del Sud tra gli azzurri e l’oro. Ultimo atto alle ore 17.00. 12.40 VOLLEY FEMMINILE – Quarti: Russia-Rep. Ceca 27-25, Quarti 9° posto: Thailandia-Argentina 21-25. 12.35 VOLLEY – Primi parziali: Corea del Sud-Cina 25-23, Ucraina-Cile 21-25. 12.05 ATLETICA – Esce di scena subito Simone Colombini nei 3000 siepi: ritirato. Miglior tempo per il giapponese Sakaguchi 12.00 ATLETICA – Il polacco Dobek fa segnare il miglior tempo nelle batterie dei 400 ostacoli uomini con 49″65, secondo posto per il sudafricano Zazini, terzo per il messicano Bega Felix. Non ci sono italiani al ...

