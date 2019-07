Diabete diagnosticato a 40 anni? Accorcia la vita di 7

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) In media una diagnosi diall’età di 40riduce l’aspettativa didi circa 6negli uomini e di circa 7nelle donne e che la metà di questa riduzione sia imputabile alle malattie cardiovascolari: i dati sono stati presentati nel Rapporto del 12th Italians Barometer Forum in svolgimento oggi a Roma, organizzato da Italian Barometers Observatory (Ibdo) Foundation, Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze delladella Presidenza del Consiglio dei Ministri, Health City Institute, I-Com Istituto per la competitività, Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane e Intergruppo Parlamentare “Qualità dinelle città”. Secondo i dati dell’iniziativa “Global Burden of Disease” della World Health Organization (WHO), nel 2017, a livello globale, l’iperglicemia è ...

