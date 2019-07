Non ce la sentiamo! Rinunciano alle ferie per aiutare una collega gravemente malata (Di martedì 9 luglio 2019) L’iniziativa di 22 dipendenti di un’azienda di pulizie dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto consentirà alla donna di continuare le cure mantenendo lo stipendio. Uno straordinario gesto di solidarietà verso una loro collega è stato compiuto dalle ventidue dipendenti dell'azienda di pulizie dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Le lavoratrici, senza pensarci un attimo, hanno rinunciato a qualche giorno di ferie per aiutare l’amica gravemente malata. La donna, grazie a questo gesto inaspettato aiuto, potrà pensare alla propria terminando le fondamentali cure salvavita mantenendo, contemporaneamente, l’intero stipendio. (Di martedì 9 luglio 2019) L’iniziativa di 22 dipendenti di un’azienda di pulizie dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto consentirà alla donna di continuare le cure mantenendo lo stipendio. Uno straordinario gesto di solidarietà verso una loroè stato compiuto dventidue dipendenti dell'azienda di pulizie dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Le lavoratrici, senza pensarci un attimo, hanno rinunciato a qualche giorno diperl’amica. La donna, grazie a questo gesto inaspettato aiuto, potrà pensare alla propria terminando le fondamentali cure salvavita mantenendo, contemporaneamente, l’intero stipendio.

Il gesto assume un valore maggiore se si considera che le dipendenti che hanno aderito alla particolare e lodevole iniziativa lavorano solo poche ore al giorno guadagnando 600 euro al mese. In tutto, si tratta di quasi due mesi di permessi retribuiti che si sommano al periodo di copertura della malattia ormai quasi finito. "Senza questa iniziativa la signora sarebbe rimasta a casa, ma senza stipendio", ha spiegato Pier Paolo Carioli della Filcams Cgil di Bologna, che ha gestito con l'azienda le pratiche burocratiche per la donazione delle giornate di ferie. "In un periodo storico in cui l'umanità e la solidarietà sembrano venire meno, queste lavoratrici lanciano un bellissimo segnale", ha concluso Carioli.