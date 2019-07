Assunzioni Inps | il Vicepremier Di Maio annuncia concorso in autunno

Nuove Assunzioni Inps - Uilpa Sicilia : 'In prima linea a fianco dei giovani dipendenti' : Il sindacato Uilpa, in merito alle 324 Nuove assunzioni all'INPS in Sicilia distribuite tra Palermo (ottantatre), Caltanissetta (diciannove), Catania (novantotto), Enna (venti), Messina (trentadue), Ragusa (dodici), Siracusa (diciotto) e Trapani (quarantadue), ha proclamato di volersi schierare in prima linea per rilanciare il ruolo del dipendente pubblico. Lo ha fatto rivolgendosi ai giovani nuovi assunti durante l'incontro nella sede ...

Di Maio : 'Oltre 5mila Assunzioni all'INPS - concorso a novembre per 2000 posti' : Per l'Istituto pubblico di previdenza sono in arrivo più di 5mila assunzioni, mentre il primo concorso utile studiato per l'inserimento di 2mila nuovi impiegati potrà partire già nel prossimo mese di novembre 2019. Ad evidenziarlo è stato negli scorsi giorni il Vice Premier Luigi Di Maio, spiegando che l'operazione è stata studiata di concerto con il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico. D'altra parte, l'ente risulta al centro di un turn over ...

Inps - nel 2018 evasi contributi per per 1.117 milioni di euro. Di Maio : “Sono in arrivo oltre 5000 Assunzioni” : A fine 2018 l’evasione contributiva accertata dall’Inps ammonta a 1.117 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione programmatica 2020-2022 presentata oggi dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto presieduto da Guglielmo Loy, in cui si indica tra gli obiettivi a breve termine quello di “potenziare l’efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti”: “Le entrate contributive ...

Di Maio annuncia 5.000 Assunzioni Inps : 1 - 1 miliardi di contributi evasi : Quadri, ma anche medici e avvocati. Per fronteggiare nuove funzioni, da Ape a Naspi a Reddito e quota 100, l’Inps assumerà oltre 5.000 persone. Un numero che il vicepremier Luigi Di Maio, nell’annunciare la conferenza stampa congiunta di questo pomeriggio con il presidente dell’Ente di previdenza sociale Pasquale Tridico, ha ritoccato al rialzo rispetto ai circa 4.700 inizialmente preventivati. Segui su affaritaliani.it

Decreto Crescita - arrivano un migliaio di Assunzioni per potenziare l’Inps : Occorreranno tempistiche più lunghe per le 5.600 assunzioni nei centri per l’impiego e ci saranno circa 1000 posti di lavoro per nuovi operatori all’Inps, senza incappare nei limiti di organico. Lo prevede il cosiddetto Decreto Crescita che arriverà a occuparsi anche del reddito di cittadinanza. Il Decreto che un tempo si sarebbe chiamato omnibus nasce con l’obiettivo di rilanciare l’economia e assomiglia sempre di più a una manovra economica. ...