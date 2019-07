A Londra il duetto di Barbra Streisand e Kris Kristofferson in Lost Inside of You fa

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Per gli spettatori riuniti ad Hyde Park adomenica 7 luglio, la sorpresa di assistere all'inattesoditofferson inof You dal film A Star Is Born è stata totale. Durante il suo concerto in programma per il British Summer Time Festival, laha invitatotofferson ad eseguire iltratto dal remake di A Star Is Born del 1976, decisamente la versione più riuscita e popolare tra le tante di questo film, almeno finché la coppia Lady Gaga e Bradley Cooper ne ha realizzata una capace di diventare un classico moderno. Laha introdottotofferson sul palco riferendosi a lui come "uno dei miei protagonisti maschili preferiti", per poi prenderlo per mano durante la loro performance: calandosi nuovamente nei panni dei loro personaggi Esther Hoffman e John Norman Howard per il tempo di una canzone, i due hanno ...

