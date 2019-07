Venerato | ' Juventus-de Ligt | intesa totale con Raiola e con il giocatore'

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Gli argomenti principali di calciomercato in questo inizio luglio riguardano soprattutto la: dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot e Demiral, i tifosi bianconeri aspettano l'arrivo di de, ritenuto dai principali addetti ai lavori l'acquisto in grado di garantire l'ulteriore salto di qualità della squadra in Champions League. Probabilmente però il mercato della società torinese non si fermerà al difensore centrale, ma ci saranno ulteriori investimenti a centrocampo e nel settore avanzato, investimenti che però probabilmente saranno conseguenza di alcune cessioni pesanti. In merito al probabile arrivo alla Juve di de, ha parlato l'esperto di calciomercato della Rai Ciro, che si è soffermato sulla trattativa traed Ajax, ma ha parlato anche del possibile confronto che dovrebbe riguardare Mauro Icardi ed il nuovo tecnico dell'Inter ...

VittoriaColonn2 : RT @IPetisso: Venerato: Higuain alla Juventus è impossibile Ancelotti non è stato mai contattato dal Napoli Giampaolo ha firmato con A… - luiba151006 : @MinolloO Le altre sono frasi che la gente dice per cortesia, ma credere a #Venerato è come pensare che la Juventus vinca onestamente. ?? - Antsan96 : RT @IPetisso: Venerato: Higuain alla Juventus è impossibile Ancelotti non è stato mai contattato dal Napoli Giampaolo ha firmato con A… -