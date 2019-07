Tumore tiroide | sintomi | prevenzione e diagnosi | casi raddoppiati in 20 anni

Tumore della tiroide - esperto : “Casi in aumento a causa di 2 fattori” : Il cancro della tiroide è abbastanza diffuso: rappresenta il 3-4% di tutti i tumori umani e colpisce soprattutto le donne tra i 40 e i 60 anni. È uno dei tumori più frequenti per le donne in questa fascia d’età. “L’incidenza di tale neoplasia è in aumento principalmente a causa di due fattori: il miglioramento delle tecniche diagnostiche che permettono di riconoscere sempre più precocemente la presenza di noduli tiroidei anche di piccole ...