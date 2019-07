Rolls-Royce - Scatti d' autore per le Black Badge

Taranto - battesimo in pompa magna con trombettisti e Rolls Royce : In Puglia le cerimonie sono molto importanti e per questo motivo vengono festeggiate nel miglior modo possibile. Una delle cose più importanti è proprio quella di stupire invitati e conoscenti lasciandoli “senza parole”. Solo il mese scorso sono stati due gli eventi - due comunioni (una in provincia di Bari ed un'altra in un quartiere noto della città di Bari) - che hanno sollevato polemiche ma anche grandi sorrisi e ammirazione. Così, come si ...

Motori – Rolls Royce Wraith Eagle VIII - solo 50 vetture prodotte per i più facoltosi collezionisti [GALLERY] : Rolls-Royce Motor Cars svelerà la sua ultima Collection Car, la Wraith Eagle VIII, presentandola al Concorso d’eleganza di villa Deste nella splendida cornice del lago di Como Il 24-26 maggio, Rolls-Royce Motor Cars toglierà i veli alla sua ultima Collection Car, la Wraith Eagle VIII, sulle sponde del lago di Como in occasione del Concorso d’eleganza villa Deste di quest’anno. Curata dal reparto Bespoke Collective della ...

Rolls-Royce - A Villa d'Este con la Wraith Eagle VIII Collection : La Rolls-Royce svelerà la Wraith Eagle VIII, lultima delle sue Collection Car, al Concorso deleganza Villa dEste di scena il 26 e 26 maggio. Curata dal reparto Bespoke Collective della Casa britannica, questa edizione limitata sarà tirata a 50 esemplari. E oltre a essere una rarità, è unauto che racconta una storia.Cilindrate aeronautiche. Dietro allallestimento della Wraith di Villa dEste cè lomaggio a unimpresa: quella di John Alcock e Arthur ...

Anna Bettozzi - la cantante è stata fermata al confine a bordo di una Rolls Royce : stava lasciando l’Italia con 300mila euro in contanti : È stata fermata al confine di Ventimiglia mentre, a bordo della sua Rolls Royce, tentava di lasciare l’Italia con 300mila euro in contanti. Così la guardia di finanza ha incastrato Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, la 59enne cantante e imprenditrice vedova del petroliere Sergio Di Cesare. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, che dà la notizia, gli uomini delle fiamme gialle stavano seguendo l’auto della donna sin dalla ...