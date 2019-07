Ospedale Molfetta | indagati 30 furbetti del cartellino

Molfetta - 300 episodi di assenteismo all’Ospedale e 12 arresti : i furbetti del cartellino incastrati dalle telecamere : Trenta indagati, 12 arresti e un obbligo di dimora per un totale di 300 episodi di assenteismo certificati in due anni di lavoro. L’indagine “Quinto Piano” della Guardia di Finanza ha svelato un sistema di fraudolenta solidarietà per timbrare il cartellino durante l’orario di servizio all’Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta, in provincia Bari, e uscire per svolgere attività in altre strutture o per ...