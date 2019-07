Noto è spiaggia 5 Vele | arriva il marchio “Friend of the Sea”

direttasicilia

(Di martedì 9 luglio 2019) Ladi, in Sicilia, ottiene un prezioso riconoscimento da un importante ente certificatore. È Friend of the Sea a premiare il litorale di, a Siracusa. Lasi aggiudica lo standard di certificazione mondiale per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino, quindi il premio che, in Sicilia, rappresenta una certificazione disostenibile, che rispetta la natura e gli ecosistemi marini. In particolare, lo standard convalida il comprovato impegno della città dia proteggere le sue spiagge come parte integrante dell’ambiente marino. “Il litorale diè un tesoro, visitato ogni anno da migliaia e migliaia di persone – ha dichiarato Paolo Bray, direttore di Friend of the Sea – . Siamo onorati che la città abbia scelto di abbracciare la sostenibilità ambientale attraverso la certificazione con la nostra ...

