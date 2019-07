Navigator | dal 19 luglio firma dei contratti | orientamento e formazione

Universiadi a Napoli - al nuotatore rubati dall'auto stereo e Navigatore : Brutta avventura per Matteo Milli, nuotatore italiano molto conosciuto dagli appassionati che fa parte della spedizione italiana in queste Universiadi di Napoli e della Campania 2019. Dall?auto...

Concorso Navigator - gli elenchi degli idonei per Provincia. Dal 19 al 24 Luglio la contrattualizzazione : Il 24 Giugno Anpal ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha reso note le graduatorie dei candidati idonei del Concorso Navigator per ciascuna Provincia. Non tutti i candidati idonei saranno vincitori: infatti nonostante abbiano ottenuto un punteggio minimo di 60/100 dovranno verificare la loro posizione in graduatoria a seconda dei posti messi a disposizione per Provincia e dei punteggi degli altri partecipanti. Inoltre, in caso di parità ...

Concorso Navigator : dal 18 al 20 giugno la selezione. Gli ammessi per Regione : Al via la procedura selettiva del Concorso Navigator: dal 18 al 20 giugno la prova scritta per gli aspiranti tutor. L’Anpal ha reso noti anche gli elenchi degli ammessi per provincia, che potranno prendere parte al test di giugno. Vediamo assieme tutte le novità. Leggi anche: “Concorso Navigator, arrivate 78mila candidature. Tutte le informazioni sulla procedura selettiva” Concorso Navigator: la prova scritta Anpal Servizi ha ...

Anpal : selezioni Navigator dal 18 al 20 giugno alla Fiera di Roma : Roma, 30 mag. (Labitalia) - Le selezioni dei navigator si terranno dal 18 al 20 giugno presso la F[...]

Le selezioni per i navigator, la figura che dovrà aiutare i beneficiari del Reddito di cittadinanza a trovare un lavoro, si terranno dal 18 al 20 giugno alla Fiera di Roma: l'Anpal ha comunicato tutti i dettagli sulle prove che i candidati dovranno sostenere, pubblicando anche le singole convocazioni.

Reddito di cittadinanza - dal 18 giugno le selezioni dei Navigator : Lo ha annunciato in una nota l'Agenzia nazionale per le politiche sul lavoro. Il concorso sarà alla Fiera di Roma, si parte dalla lettera "C"

Concorso Navigator : tra le materie da studiare cultura generale e economia aziendale : C'è grande attesa da parte dei 78 mila candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al Concorso per diventare Navigator ovvero le nuove figure professionali che affiancheranno i beneficiari del reddito di cittadinanza. In data odierna, 29 maggio 2019, il sito internet lavoro e diritti comunica che a breve si sapranno le date della prova. Le date con molta probabilità potrebbero coincidere con la fine del mese di giugno o l' inizio ...