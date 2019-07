La Asl apre un’inchiesta! Muore a 21 mesi dopo un’operazione al palato (Di lunedì 8 luglio 2019) La Asl di Pescara ha avvisto un accertamento interno per fare chiarezza sulla morte di una bambina di 21 mesi di San Salvo, in provincia di Chieti, deceduta nell'ospedale del capoluogo adriatico dopo un intervento chirurgico al palato. Sulla vicenda – come riporta oggi il quotidiano ‘Il Centro' – la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo di indagine: gli indagati sono nove e nelle scorse ore è stato effettuato l'esame autoptico. L'audit clinico, promosso dall'azienda sanitaria con l'obiettivo di ascoltare tutti i soggetti interessati e ricostruire l'accaduto, si svolgerà invece tra due giorni. (Di lunedì 8 luglio 2019) La Asl di Pescara ha avvisto un accertamento interno per fare chiarezza sulla morte di una bambina di 21di San Salvo, in provincia di Chieti, deceduta nell'ospedale del capoluogo adriaticoun intervento chirurgico al. Sulla vicenda – come riporta oggi il quotidiano ‘Il Centro' – la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo di indagine: gli indagati sono nove e nelle scorse ore è stato effettuato l'esame autoptico. L'audit clinico, promosso dall'azienda sanitaria con l'obiettivo di ascoltare tutti i soggetti interessati e ricostruire l'accaduto, si svolgerà invece tra due giorni.

La bambina è stata sottoposta a un intervento di palatoschisi, il trattamento della malformazione del palato che si accompagna al cosiddetto labbro leporino. Dopo l'operazione, eseguita lo scorso 28 giugno, la piccola – ricostruisce il legale della famiglia, che ha presentato una denuncia in Procura – sarebbe stata colta da una crisi respiratoria e non avrebbe mai ripreso conoscenza. Tenuta in vita dalle macchine, è stata ricoverata in Rianimazione fino allo scorso 3 luglio, quando è morta.