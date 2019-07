Manovra | Salvini | “Lunedì incontro i sindacati” Palazzo Chigi | “La legge di bilancio si

Flat tax - Salvini : “Lunedì incontro i sindacati”. Palazzo Chigi : “La Manovra si fa nelle sedi istituzionali” : “La manovra si fa nelle sedi istituzionali con il premier e tutti i ministri“. Il messaggio arriva direttamente da Palazzo Chigi ed è indirizzato a Matteo Salvini. Un tentativo di Conte di fermare il vicepremier che nei giorni scorsi ha dichiarato di volere invitare i sindacati al Viminale per discutere della manovra. Ma il ministro dell’Interno non arretra: intervistato su Rete 4, dove gli chiedevano conto che in quanto ...

Sea Watch - Patronaggio : “Manovra Carola? E’ reato secondo il codice penale e della navigazione”. Su Salvini non risponde : Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, lasciando la commissione Giustizia di Montecitorio, dove è stato audito sul ‘Decreto Sicurezza bis‘ afferma che la manovra della Capitana della Sea Watch, che ha portato all’impatto con la motovedetta della Guardia di Finanza: “Noi ci limitiamo a valutare una condotta a fini penali. Condotta (la decisione di Carola Rackete di non rispettare l’alt l’approdo nel porto ...

Sea Watch - "il ricatto della bulla Carola Rackete". L'ex pm di sinistra svela la Manovra sporca contro Salvini : "La capitana Carola Rackete, in nome della sua Ong, ha deciso come una bulla di imporre l'agenda politica della sua Ong: costringere l'Italia ad accogliere i 42 profughi. Altrimenti non si spiega perché, pur sapendo che il porto di Lampedusa sarebbe stato chiuso per chissà quanto tempo, non si è dir

"Salvini? O comanda o si vota Se passa la Manovra stop alle liti" : Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto. Salvini? "Vuole dare una sterzata al governo, che finora è andato una volta a destra e una volta a sinistra. Un giorno è stato giustizialista e un giorno garantista. Cerca di fare in modo che l'esecutivo incarni un po’ di più l'anima..." Segui su affaritaliani.it

Salvini : «Subito Manovra e flat tax». M5S : «Dove sono i soldi?». Giorgetti boccia i minibot : «L'Europa sappia che qualunque cosa accada, taglio le tasse». Non è la prima volta che Matteo Salvini lo dice. Ma la richiesta di una flat tax da «almeno 15...

Salvini innesca la bomba : “anticipiamo” la Manovra. M5s sente puzza di bruciato : Matteo Salvini conferma la flat tax e rilancia: anticipiamo la legge di bilancio. Parole che il vice presidente del Consiglio pronuncia da una spiaggia di Milano Marittima, dove annuncia anche che i 15 miliardi necessari per la flat tax sono stati gia' trovati. A distanza risponde l'altro vicepremier, Luigi Di Maio che chiede di sapere dove sono le coperture e di non "destabilizzare il governo con manovre economiche a mezzo stampa". Alla base ...

Salvini vuole “anticipare” la Manovra Di Maio : «Dove sono le coperture?» : Il ministro dell’Interno vuole anticipare la legge di bilancio, mentre Di Maio lo accusa di destabilizzare il governo e punta il dito anche contro Di Battista

Manovra - Salvini : “Anticipiamola all’estate per non dare sangue all’Europa” : Fare subito la Manovra economica, già in estate, per “non dare il sangue all’Europa”. Matteo Salvini, senza confrontarsi con i partner di governo del Movimento 5 Stelle, alza la posta e rilancia la sua sfida all’Unione europea. L’idea l’ha già esplicitata più volte: lavorare allo “shock fiscale”, che nell’odierno linguaggio leghista si traduce soprattutto nel termine flat-tax, la via scelta dal ...

Salvini lancia la sfida sui conti : "Manovra entro l'estate : a luglio convoco i sindacati" : Il leader della Lega chiede "misure shock" sulle tasse, e tra i Cinquestelle cresce il sospetto che il vero obiettivo sia quello di far saltare il governo

Manovra IN ESTATE?/ I calcoli di Salvini su M5s - voto e Ue : Salvini ha spiazzato gli alleati di M5s ma anche Conte e Tria: la MANOVRA si farà d'estate. Prima che si insedi la nuova Commissione Ue