Lato B perfetto! Michelle Hunziker svela il suo segreto

(Di lunedì 8 luglio 2019) Bella sempre e da sempre oltre che brava, simpatica e ironica, ma è impossibile aver dimenticato ladegli esordi, quella bionda giovanissima che rischiava di mandare fuori strada gli automobilisti alla vista del cartellone pubblicitario degli slip Roberta, quello in cui mostrava il fondoschiena perfetto, come disegnato. Sono passati secoli praticamente e da allora, la svizzera più amata d’Italia, ha fatto tantissima strada. È una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano oltre che una moglie felice e una mamma di tre femminucce.Aurora Ramazzotti, che ormai è una donna, e le piccole Sole e Celeste, nate dal suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi. Aveva diciassette anni quando impressionò tutti con il suo fisico eB perfetto. Oggi di anni ne ha 42: è splendida e in formissima e ha deciso di rivelare ildel suo fondoschiena, mostrando in rete come fa a scolpire i muscoli.è ancora bellissima grazie non solo all’aiuto di Madre Natura, ma anche a tantissimo sport, comelei stessa in una serie di video caricati sul suo canale Youtube in cui racconta come fa a tenersi in forma. Ildel suoB, a quanto pare, è un duro esercizio quotidiano che le consente di scolpire i muscoli del fondoschiena e contrastare il tempo che passa.