Francesco Totti | lo hanno notato tutti Il gesto che non è da gente di ‘quel mondo’ Era

(Di lunedì 8 luglio 2019) Se si è campioni, lo si è dentro e fuori dal campo, in piena attività e persino in pensione. E senza dubbioè uno dei più grandi campioni che l’Italia abbia mai generato. Ma è stato un, semplicissimo nella sua quotidianità che ha lasciato di sasso migliaia di persone.infatti ha trascorso una giornata di mare a Sabaudia e ha pensato bene di pranzare sullo stabilimento, mettendosi in fila per prendere un’insalata di riso. Cosa c’è di strano? Nulla, tranne il fatto che è una delle persone più famose e ricche dello stivale. A fare la foto, la giornalista Maria Latella, che si è complimentata per l’educazione mostrata dal calciatore in una circostanza così comune, scrivendo: “La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #in fila per l’insalata riso a #LaSpiaggia ...

