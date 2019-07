ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Non si sono presentati erinunciato a essere esaminati dalle parti., imputati ainsieme all’imprenditore Luigi Dagostino per le presunte fatture false della Eventi 6 srl e Party srl,scelto la loro strategia difensiva: no alla presenza inper il momento, forse dichiarazioni spontanee verso la fine del processo. A spiegarne le ragioni è stato il legale dei coniugi, Federico Bagattini: “L’istruttoria dibattimentale ha offerto il massimo di argomenti difensivi che potessimo immaginare in questo processo”. “Gli stessi ufficiali di polizia giudiziariadichiarato che non vi è stata alcuna forma di danno tributario, di danno erariale – ha aggiunto – E questa è la negazione ontologica di ogni forma di reato fiscale e quindi anche della falsa fatturazione”. Il legale dei coniugiha ...

lvoir : RT @_DAGOSPIA_: TIZIANO RENZI E LAURA BOVOLI NON SI SONO PRESENTATI ALL’UDIENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE IN CUI ERA - TutteLeNotizie : Firenze, Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno deciso di rinunciare all’esame in aula nel… - Maria89828556 : RT @max_ronchi: TIZIANO RENZI E LAURA BOVOLI NON SI SONO PRESENTATI ALL’UDIENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE IN CUI ER -