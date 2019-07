Entra in vigore la legge Concretezza Bongiorno | Con il controllo delle impronte

L’Entrata in vigore della nuova tassa sui turisti a Venezia è stata rimandata a gennaio 2020 : L’entrata in vigore della nuova tassa sui turisti a Venezia è stata rimandata a gennaio 2020. Lo ha deciso il comune di Venezia a causa di problemi tecnici legati alla riscossione del nuovo contributo: dovranno pagarlo tutti i turisti che

Parlamento siciliano - Entra in vigore il codice etico : “Divieto clientelismo” : L'Assemblea regionale siciliana adotta il codice etico per i suoi deputati, approvato lo scorso 22 maggio dalla Commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava. Lo ha deciso oggi il Consiglio di presidenza dell'Ars. Il testo entra in vigore, ma per evitare che si impantani tra continui rinvii in Aula, come avvenuto per il precedente testo firmato dall'allora presidente dell'Antimafia Nello Musumeci, si e' stabilito che il documento entri ...

Il Regno Unito ha posticipato per la seconda volta l’Entrata in vigore di un sistema per vietare ai minorenni l’accesso ai siti porno : Il Regno Unito ha posticipato per la seconda volta l’entrata in vigore di un sistema di controllo per evitare che i minorenni visitino siti porno. Il sistema di controllo sarebbe dovuto partire nell’aprile 2018, era poi stato spostato al 15

FIGC - Entra in vigore il nuovo Codice di Giustizia : FIGC Codice Giustizia sportiva – Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 139A è entrato da ieri in vigore il nuovo Codice di Giustizia FIGC, già approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio scorso e ratificato dalla Giunta del CONI nella riunione dell’11 giugno. A tal proposito, il presidente della FIGC – Gabriele […] L'articolo FIGC, entra in vigore il nuovo Codice di Giustizia è stato realizzato da Calcio ...

Australia : nello Stato di Victoria Entrano in vigore le norme sulla morte assistita : nello Stato Australiano di Victoria entra in vigore tra 2 giorni la legge che permette la morte assistita a chi soffre di una malattia terminale e che potrà chiedere al suo medico farmaci letali per mettere fine alla propria vita. La morte assistita sarà consentita solo agli adulti di almeno 18 anni, cittadini Australiani o residenti permanenti, con capacità di intendere e di volere, che soffrano di una malattia o condizione medica incurabile, ...

Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù prima dell’Entrata in vigore di una legge restrittiva sull’immigrazione : Negli ultimi giorni Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù, prima dell’entrata in vigore – prevista per oggi, sabato 15 giugno – di nuove e più restrittive leggi sull’immigrazione. Finora i venezuelani dovevano avere con sé soltanto la carta d’identità,

Addio vecchie unità di misura : oggi Entra in vigore il nuovo sistema internazionale : Addio alla vecchia definizione delle unità di misura: da oggi chilo, ampere, kelvin e mole, vanno in soffitta - dove già sono metro, mole e candela - per fare posto ai nuovi criteri di definizione. A stabilire le nuove regole di misura non sono più punti di riferimento fisici, come il “Grand Kilo”, il cilindro di platino-iridio per il chilogrammo, ma leggi matematiche come le costanti dell’universo. ...

Giornata Mondiale della Metrologia : il 20 maggio Entra in vigore il nuovo Sistema Internazionale : Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata Mondiale della Metrologia, anniversario della firma della Convenzione del Metro. Con questo trattato Internazionale, siglato a Parigi nel 1875, diciassette paesi, tra cui l’Italia, posero le basi per stabilire un Sistema di misurazione comune e condiviso, che dal 1960 è noto come Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Il 20 maggio 2019 ha un duplice significato perché sarà anche il ...

Unione Europea - da oggi Entra il vigore il tetto per tariffe telefoniche e sms : Fissato un tetto massimo di costo per le chiamate e i messaggi tra cittadini dell’Unione Europea. Dal 15 maggio entra in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche approvato nel novembre scorso dal Parlamento Europeo. Ora per le chiamate da un numero italiano verso un altro numero (fisso o mobile) di un paese europeo è stata fissata una spesa massima di 19 centesimi al minuto (considerando l’Iva, il calmiere sale a 23,18 ...