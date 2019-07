CorSport | Il Real vorrebbe vendere James al Napoli | ma ha fretta di chiudere

CorSport : Feeling tra l’Atletico e James ma il Real tratta col Napoli : Se ne parla da ieri. L’Atletico Madrid sarebbe interessato a James Rodriguez. Dopo aver perso cinque titolari, il club spagnolo deve riorganizzare la squadra. Ha soldi da investire e un Feeling particolare con James Rodriguez. Feeling reciproco, scrive il Corriere dello Sport, stando a quanto riportato nelle ultime 24 ore dal canale colombiano Caracol Deportivo e confermato da As. James vorrebbe l’Atletico e avrebbe messo in stand by la ...

CorSport – Il Real Madrid spinge per la cessione a titolo definitivo di James Rodriguez : Il mercato riserva sempre delle sorprese e anche tante fake news, la mania di James Rodriguez al Napoli ha infatti portato ieri al susseguirsi di alcune indiscrezioni che volevano il campione colombiano a Capri per trattare. Notizie prontamente smentite dalla società partenopea. Ma oggi il Corriere dello Sport riporta nuove indiscrezioni sulla trattativa. “La trattativa con il Real continua: Florentino vuole cederlo a titolo definitivo, ...

CorSport : James potrebbe arrivare a Dimaro il 20 luglio. Ma dipende dal Real : Per vendere al massimo possibile James Rodriguez Florentino Perez puntava sulla Coppa America, scrive il Corriere dello Sport. Sperava che il colombiano andasse il più avanti possibile perché il suo prezzo potesse salire e su di lui potessero arrivare altre offerte. Ma l’avventura di James è finita ai calci di rigore contro il Cile e non ci sono altri club capaci di spingersi oltre quello che è disposto a fare il Napoli. Sul colombiano c’era una ...

CorSport : il Real ci prova - ma Napoli reputa Fabian incedibile : Napoli e Real Madrid trattano a oltranza per cercare di trovare una quadra all’affare James Rodriguez che è una priorità per De Laurentiis e soprattutto per il calciatore che vuole ritrovare Ancelotti. Nelle ultime ore As ha riportato voci secondo cui gli spagnoli avrebbero puntato Fanian Ruiz e sondato il terreno per inserire il centrocampista azzurro nella trattativa per James. Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere del ...

CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real : CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real. Una distanza di 10 milioni di euro separa il club azzurro e i blancos per la chiusura dell’ affare, con l’ attaccante colombiano sempre più convinto di venire a Napoli per ...

CorSport : James aspetta solo Napoli - ma il Real non cede : James Rodriguez ha già deciso da un po’, vuole riabbracciare Carlo Ancelotti e proseguire la sua carriera a Napoli, ma non tutto è così semplice. Il calciomercato è il periodo dei sogni, ma anche degli incubi, quello in cui rischia di trasformarsi la trattativa con il Real. Il Corriere dello Sport indica la distanza tra il Real e il Napoli per chiudere l’affare, 10 milioni, che possono essere molti o pochi a seconda dei punti di ...