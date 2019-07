Carabinieri Vibo risolvono cold case

Legato, imbavagliato, picchiato a morte e dato alle fiamme: così, nel giugno 2013, moriva nelnese un 75enne. Sei anni dopo, idiValentia hanno arrestato un cittadino bulgaro appena rientrato in Italia,mentre un connazionale risulta indagato. Uno dei due è nipote della donna che faceva da badante all'anziano ucciso e da lei aveva saputo della presenza di contanti in casa della vittima. Colti mentre rubavano, i due hanno finito per uccidere l'anziano e bruciare la casa.(Di lunedì 8 luglio 2019)