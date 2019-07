Autonomia | vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia Salvini | qui per

Autonomia - via al vertice con Conte e i vicepremier. “Passi avanti - ma è quasi impossibile che si chiuda oggi” : Lo stop lo scorso 3 luglio, l’ottimismo prima di entrare a Palazzo Chigi e, raccontano fonti di governo, i primi “passi avanti” durante il faccia a faccia tra Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri competenti e alcuni tecnici dei dicasteri interessati. Tutti o quasi, insomma, perché la giornata è cruciale per sbloccare il dossier Autonomia regionale – i cui testi per la ministra Erika ...

**Autonomia : vertice P.Chigi - avanti bene ma è difficile si chiuda oggi** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Sulle autonomie “si lavora bene e speditamente, ma è difficile, se non impossibile, si riesca a chiudere oggi”. Lo riferiscono all’Adnkronos alcune fonti di governo presenti al tavolo sulle autonomie in corso a Palazzo Chigi, presenti al vertice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini.L'articolo **Autonomia: vertice P.Chigi, avanti bene ma è ...

Autonomia - via al vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia : Via a Palazzo Chigi al vertice sulle Autonomie. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini,...

Autonomia : iniziato a P.Chigi vertice con Conte e vicepremier (2) : (AdnKronos) – Presente, inoltre, il ministro Marco Bussetti, mentre altri membri di governo, tra questi il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, dovrebbero intervenire in seconda battuta, a vertice in corso.Dopo la riunione della scorsa settimana, dove si è raggiunta un’intesa sul piano delle risorse finanziarie, oggi si tratta ancora per sciogliere i nodi rimasti sul tavolo. La Lega punta a chiudere questo ...

Matteo Salvini al vertice : "Autonomia - mio testo in cdm poi sì a modifiche in Aula". Perché può finire male : L'autonomia regionale è a rischio. "Il mio testo è pronto da mesi", annuncia Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice di governo dedicato proprio a questo tema. Il leader della Lega e vicepremier ha negato di voler sottrarre il tema all'esame del Parlamento: "No, no, no, il Consiglio d

Autonomia - questa sera vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte - Di Maio e Salvini : ?Autonomia, questa sera il premier Conte guiderà un vertice con Di Maio e Salvini. È in programma a Palazzo Chigi, infatti, un vertice di governo sull'Autonomia,...

Salta il vertice tra M5S e Lega : stop a flat tax e Autonomia : Si potrebbe dire che finalmente si parla di Europa, ma a giudicare dall'andamento dello spread l'argomento è preso quanto meno contropelo. A dettare l'agenda della campagna...

Autonomia - Di Maio : “Chiedo un vertice da un mese ma dopo il caso Siri Salvini si è offeso e non se ne fanno più” : Nella conferenza stampa di presentazione del progetto di legge per togliere ai governatori regionali poteri di nomina dei direttori sanitari, Luigi Di Maio critica a campo aperto l’alleato di governo Matteo Salvini. “Siamo in piena emergenza corruzione e visto che nel ‘contratto di governo’ c’è l’Autonomia ma anche l’azione per togliere dalle mani della politica regionale le nomine della sanità, facciamo ...