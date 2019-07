Asl Viterbo | partita campagna estiva ‘dono e vado al mare’

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – Da domani, martedi’ 9 luglio, e fino a tutto il mese di settembre, sara’ attiva la nuovadi sensibilizzazione per la donazione del sangue, ‘Dono eal mare’, promossa dalla Asl, dall’Avis comunale die dell’Avis provinciale. Obiettivo dellae’ mantenere alti i livelli di donazione anche nei mesi caldi dell’anno, nei quali, normalmente, si verifica un decremento dell’attivita’ donazionale. Per tagliare questo importante traguardo, l’azienda sanitaria locale, tramite il Servizio immunotrasfusionale diretto da Silvia Da Ros, l’Avis provinciale e la sezione comunale dell’Avis dihanno condiviso un percorso che, per tutta l’estate, garantira’ un ampliamento dell’orario di apertura del Centro trasfusionale di Belcolle, rispetto a quello ...

