Abruzzo | numerosi interventi ieri per il Soccorso Alpino

(Di lunedì 8 luglio 2019) Giornata impegnativaper i tecnici dele Speleologico Abruzzese e per le eliambulanze del 118 dell’Aquila e Pescara. Un escursionista 41enne di Lanciano si è infortunato mentre stava effettuando la nota marcia della Val Serviera, passeggiata in montagna di ben 18 km e che quest’anno ha visto la partecipazione di 600 podisti. A soli 6 km dalla partenza l’uomo si è procurato un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a interrompere la marcia. Una squadra di terra del, dopo averlo raggiunto, ha provveduto a collocarlo sulla barella e ad estrarlo dal bosco per rendere possibile il recupero da parte dell’elidel 118 di Pescara. Il tecnico di elidel Cnsas, parte integrante dell’equipaggio, ha predisposto il recupero per mezzo del verricello. Sul versante teramano del Gran Sasso, una donna di Atri, impegnata in una escursione con il ...

