Sinergie tra arte e natura a Tolmezzo

Italia ai primi posti per indice di vecchiaia : “Indispensabile attivare Sinergie tra sanità pubblica e privata” : L’Italia è ai primi posti in Europa, superando anche la Germania, per la crescita dell’indice di vecchiaia: il rapporto tra gli anziani (65 anni e più) e i giovani (meno di 15 anni) raggiunge quota 168,9 e registra così un nuovo record nazionale (Fonte: Istat). Un fenomeno, quello dell’aumento della popolazione anziana, che comporta la rapida crescita di pazienti con patologie croniche e in condizioni di non autosufficienza, mettendo a dura ...