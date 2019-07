dilei

(Di domenica 7 luglio 2019), in vacanza in, preoccupa i fan a causa di un. Nelle ultime ore infatti si era diffusa la notizia delindella modella che si era sentita male dopo aver mangiato qualcosa. A svelarlo era stato Luigi Mario Favoloso, che su Instagram aveva affermato di essere molto preoccupato per la salute della compagna. “Ragazzi sono un po’ preoccupato perchéveramente si è sentita poco bene – aveva confessato -. Lei ha scherzato sulla febbre gialla perché ovviamente qui non c’è, però secondo me ha mangiato qualcosa che le ha fatto male perché è diventata fredda e ha avuto una sudorazione e ha anche vomitato. L’ho portata in unprivato che c’è qui vicino e stasera sarà lì e spero che domani stia bene”. Dopo ore di apprensione a svelare qualcosa di più sulè stata la stessa, che ha pubblicato un messaggio nelle ...

zazoomblog : Nina Moric malore in Africa e ricovero in ospedale : come sta - #Moric #malore #Africa #ricovero - zazoomblog : Nina Moric, malore in Africa e ricovero in ospedale : come sta - zazoomnews : Nina Moric ha avuto un malore in vacanza a Zanzibar: come sta ora - #Moric #avuto #malore #vacanza -