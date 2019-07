Motocross oggi | GP Indonesia MXGP 2019 | orari | tv | streaming e programma

Motocross - GP Germania 2019 oggi : orari d’inizio - canale tv e streaming delle gare. Il programma completo : oggi andrà in scena il GP di Germania 2019, prova importante del Mondiale 2019 di Motocross. Purtroppo la caduta riportata dal nostro Tony Cairoli in gara-2 in Lettonia in MxGP che ha procurato seri problemi al braccio destro del siciliano poteva rischiare di aver giocato un ruolo decisivo nella battaglia mondiale con lo sloveno Tim Gajser. Il forfait del siciliano alla fine è arrivato e il campione della Honda, già forte delle sue 33 lunghezze ...

Motocross - GP Russia 2019 oggi : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo due settimane di pausa torna protagonista quest’oggi il Mondiale Motocross con il Gran Premio di Russia 2019, valevole per l’ottavo round della stagione. Si gareggia sul circuito di Orlyonok, estremamente selettivo ed impegnativo per i piloti, chiamati ad uno sforzo notevole per non commettere errori e per tenere il ritmo alto per tutta la durata delle manche di gara. Nella sfida iridata della classe regina tra Tony Cairoli e ...

Motocross - risultato GP Lombardia 2019 : Tony Cairoli straripante sotto la pioggia anche in gara-2. Gajser non reagisce ed è solo sesto! : Tony Cairoli (KTM) impone la sua legge anche in gara-2 del GP di Lombardia, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2019, portandosi a dieci successi stagionali. C’era trepidazione per la risposta attesa dalla Honda di Tim Gajser dopo il brutto errore in partenza di gara-1 che gli è costato il decimo posto finale e quattordici punti persi sul siciliano in classifica, ma lo sloveno è sembrato qui al Tazio Nuvolari davvero l’ombra del ...