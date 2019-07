L' attacco frontale del M5s all' alleato Salvini sulla vicenda migranti

agi

(Di domenica 7 luglio 2019) "Nel tentativo di nascondere l'evidenza, ieri qualcuno è arrivato ad attaccare direttamente i propri colleghi di governo inciampando, nuovamente, in una gaffe dietro l'altra". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s),sua pagina Facebook, commentando le ultime notizie sui. Scrive Di Stefano: "Si è chiesto l'intervento della Marina in acque italiane, ma è la Guardia di Finanza a svolgere le funzioni di polizia del mare. Dunque il Ministero dell'Economia, non la Difesa. Ci si è lamentati di non aver ricevuto alcun sostegno, ma è stato il Viminale a rifiutare la proposta della Difesa di trasbordare ia Malta e su questo ci aspettiamo delle spiegazioni. Vedete - prosegue l'esponente M5s -, il problema è sempre lo stesso: se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza ...

