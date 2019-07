Incidente stradale | morto Michele Di Franco | aveva 39 anni

Giuseppe Bellanca - morto in un Incidente stradale il tenore del Teatro alla Scala : Era in sella alla sua Honda Hornet quando si è scontrato con un autoarticolato in piazza Ovidio, a Milano. È morto così il tenore del Teatro alla Scala Giuseppe Bellanca, 48 anni, nella notte tra giovedì e venerdì. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, sembra che il mezzo pesante, guidato da un uomo di 58 anni, non abbia rispettato una precedenza. L’impatto è stato fortissimo e l’artista è morto sul colpo. Bellanca era nato nel ...

Incidente stradale a Modica - scooter contro auto : Incidente stradale oggi pomeriggio in contrada Quartarella a Modica. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un’auto.

Cavarzere. Nicolas Lazzarin morto in un Incidente stradale : Ancora un giovane veneto morto per un incidente stradale. Nicolas Lazzarin, 23 anni di Cavarzere (Venezia), è deceduto in un

Incidente stradale delle pattinatrici - muore dopo 20 mesi anche la sorella della mamma al volante : Graziella Lorenzatti, madre di Ginevra di 17 anni e zia di Gorgia Viriginia di 9 morte nel Trentino, si è spenta senza mai riprendere conoscenza

Rieti - oggi i funerali della piccola Sofia - morta in un Incidente stradale : aveva 11 anni : Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16:00 nella parrocchia di Campoloniano a Rieti le esequie della piccola Sofia Formichetti, la bimba deceduta lunedì scorso in un terribile incidente stradale avvenuto nei pressi di Serracapriola, nel foggiano, in Puglia. La piccola si trovava in auto con suo padre, quando, per cause ancora di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, una Opel Vectra, finendo fuori strada e ...

Treviso - Incidente di Povegliano : obbligo di dimora per Barzan per omicidio stradale : Christian Barzan, il ragazzo di 21 anni di Quinto di Treviso che diciassette giorni fa si schiantò contro un automobile mentre litigava con la sua fidanzata a Povegliano, provocando la morte di Giuseppina Lo Brutto, è stato scarcerato ieri. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il gip Angelo Mascolo ha rivisto la posizione del ragazzo, e soprattutto le dichiarazioni della sua ex fidanzata, le quali erano state giudicate ...

Tertenia. Stefano Vellini morto in un Incidente stradale : Drammatico incidente stradale lungo la strada comunale Tertenia- Sarrala. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanusei. Nello

Incidente stradale a Ragusa : muore Carmelo Massimino di 32 anni : Incidente stradale nella zona industriale a Ragusa. muore Carmelo Massimino di 32 anni, lavorava alla Zappalà ed era originaria di Catania

Afragola - Incidente stradale sulla statale 162 : una vittima : Terribile incidente mortale quello verificatosi lungo la strada statale 216, meglio conosciuta come 'Asse Mediano', ieri 20 giugno, precisamente nel territorio del comune di Afragola, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Un tir di ingenti dimensioni ha riversato il suo carico, costituito da pesanti cassette contenenti patate, lungo la carreggiata del senso di marcia opposto, dove si trovava a transitare una autoveicolo marca Fiat ...

Giovane chef calabrese muore in un Incidente stradale in Puglia : Nella giornata di oggi, 20 giugno, un tragico incidente stradale ha causato il decesso di un Giovane di soli 30 anni di origine calabresi che si trovava in Puglia per motivi di lavoro. Il Giovane si era infatti trasferito per svolgere la professione di chef in alcuni stabilimenti balneari. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il 30enne abbia avuto un incidente mentre si trovava a bordo del suo scooter, dal quale è caduto rovinosamente ...

Marco Paolini a un anno dall’Incidente stradale mortale : ‘Non riesco a perdonarmi’ : “[…] Tutti sappiamo che cose così possono succedere. Che una distrazione, un errore, una svista possono creare danni irreparabili. Tutti gli amici hanno provato a tenermi su ripetendomelo. Ma non hai modo di prepararti a questo. Quando succede… Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi“. Chi parla è Marco Paolini che intervistato dal Corriere ripercorre ...

La parola omicida mi perseguita - non mi perdono! Marco Paolini dopo l'Incidente stradale : Marco Paolini, dopo la condanna di omicidio stradale per l'incidente causato lo scorso 17 luglio, racconta per la prima volta ciò che è accaduto e il suo stato d'animo. A distanza di quasi un anno dall’incidente stradale nel quale è morta una donna, Marco Paolini ripercorre quei momenti concitati e racconta il suo stato d’animo dopo la tragedia avvenuta sull’autostrada A4 Milano-Venezia, vicino a Verona, lo scorso 17 ...

Incidente stradale per la scorta di William e Kate : donna in gravi condizioni : La dinamica dell'Incidente non è chiara. Il duca e la duchessa non hanno visto l'Incidente. Kensington Palace ha detto che...