Incendi | notte di paura in Calabria | diversi roghi nel reggino stanno minacciando le

(Di domenica 7 luglio 2019) Troppo spesso estate diventa sinonimo di, in particolari in alcune regione della penisola. Laè tra queste. Proprio in queste ore, già dal pomeriggio di oggi, nelsono divampati alcuniche hanno lambito le abitazioni. Come informa il giornale locale StrettoWeb, il vento di maestrale che soffia sostenuto sullo Stretto dopo una domenica rovente con una temperatura massima che nel pomeriggio ha raggiunto i 36 gradi, sta alimentando 3a ridosso della città. Le criticità, chetenendo impegnati i soccorritori ormai da ore, siverificando in modo particolare sulle colline di Gallico, nella zona nord, e a Croce Valanidi, nella zona sud. Già nel pomeriggio di oggi un altroo era divampato nella zona universitaria di Vito. Tra Oliveto e Croce Valanidi sono stati impiegati due canadair, i Vigili del Fuoco e i volontari della ...

