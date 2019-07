Bari | Ecco la prima passerella che permette ai disabili di fare il bagno in mare in totale

essere-informati

(Di domenica 7 luglio 2019)lacheaidiilininautonomia Il, il caldo, la frescura delle spiagge, il divertimento dell’estate sono e… L'articololacheaidiilininautonomia proviene da Essere-Informati.it.

viaggiamagusta : Confagricoltura Bari-Bat rinnova le sue delegazioni comunali, ecco gli eletti - tesavv : #estatemdm Ecco lo splendido porto di Bari e questi oggetti molto carini me lo ricordano #MyMdM… - gabrygabr : #ESCLUSIVA TSD - Il #pavia sogna in grande: si prova a chiuder per #sodinha. Ecco la foto dell'incontro in esclusiv… -