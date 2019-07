Balotelli rischia un’accusa per istigazione a commettere un reato

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019), protagonista del tuffo della moto di ieri a Mergellina,di pagarla cara con un’accusa diunL’attaccante che ha pagato, anche se lui ha successivamente negato che ci sia stato il passaggio di soldi, 2mila euro ad uno dei presenti per un tuffo con il suo scooter. Poco dopo aver postato sui social il video del tuffo, Balo ha postato anche quello della moto recuperata per rispondere a quanti lo accusavano di aver lasciato il relitto in mare. Ma non è bastato, perché la Guardia Costiera ha immediatamente acquisito i video ed è scattata la caccia allo scooter. È stato ritrovato questa mattina a via Andrea D’Isernia dagli agenti del nucleo ambientale della polizia municipale di Napoli, guidati dal capitano Del Gaudio, lo scooter incriminato: all’interno dei vani del mezzo vi erano ancora tracce di ...

