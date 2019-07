calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Ancora qualche giorno di vacanza e poi tutte le società diA inizieranno ufficialmente la stagione 2019-2020. Oggi èto il via per. I partenopei si sono ritrovati nella solita location di Dimaro Folgarida. Il primo ad arrivare è stato il neo acquisto Giovanni Di Lorenzo. I viola si sono invece ritrovati a Moena: la squadra è partita questa mattina in treno dalla stazione di Campo di Marte, poi con un pullman si è spostata nella località che ospita il ritiro dei viola. La permanenza in Val di Fassa è fissata fino al 21 luglio, anche se durante il ritiro una parte del gruppo partirà per gli Stati Uniti, per affrontare il torneo amichevole International Champions Cup. La Roma aveva invece già deciso, nei giorni scorsi, di posticipare il ritiro, dal momento che non giocherà i preliminari di Europa League e non avrà quindi motivo di cominciare la ...

CalcioWeb : Serie A, si inizia: il punto sui ritiri, scatta il via per #Napoli e #Fiorentina - GeaPilato : RT @Clezia90039499: @nzingaretti Il commissario Montalbano 2 in azione??????pensa a ripulire il putridume interno al #Pd smettila con le cazza… - divorex82 : RT @Clezia90039499: @nzingaretti Il commissario Montalbano 2 in azione??????pensa a ripulire il putridume interno al #Pd smettila con le cazza… -