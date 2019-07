LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 6 luglio Fognini sconfitto | Berrettini al

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : tre match point annullati e si va al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Sbaglia la palla corta sul game point Berrettini 30-30 Concede qualcosa Schwartzman ora, il back di Matteo continua a fare effetto 15-30 Attenzione che l’argentino non vuole cedere minimamente e mette subito pressione 15-15 Si riparte, si deciderà tutto in un solo set, Berrettini al servizio 7-6(5) SBAGLIA SCHWARTZMAN dopo uno scambio infinito e Berrettini dopo aver annullato tre ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 1-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : quarto set in grande equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente di Berrettini al centro e niente da fare per l’argentino alla risposta 15-30 Altro errore con il rovescio di Berrettini e Schwartzman che mette sotto pressione l’azzurro 15-15 Si aggrappa al servizio Berrettini, che pareggia subito il conto 0-15 Lungo il dritto di Berrettini in questo quarto game del quarto set 2-1 Con un attacco molto profondo con il dritto ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini un set pari - Nadal agli ottavi di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : terzo set all’insegna dell’equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Schwartzman ribalta la situazione, purtroppo, con due ottime accelerazioni di dritto 15-30 Gran punto di Berrettini che sorprende in manovra l’argentino e si porta avanti nello score 15-15 Profonda la risposta di dritto di Berrettini, che mette in difficoltà l’argentino 15-0 Ottima prima al servizio centrale di Schwartzman e Berrettini che non può nulla Missione compiuta! 4-4 ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 1-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : iniziato il terzo set all’insegna dell’equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gioco per Schwarzman che giocando sul rovescio ottiene il punto. 2-1 nel terzo set per lui e Berrettini al servizio. 40-30 Ottima risposta di Berrettini che sorprende con il dritto l’avversario e cerca di allungare il terzo game del terzo set 40-15 Due prime solide al centro dell’argentino non consentono a Berrettini di organizzarsi difensivamente e arrivano due palle del 2-1 per ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini un set pari - Nadal in controllo. Barty e Serena Williams ok - fuori Bertens : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano pareggia i conti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-2 SET BERRETTINI, CHE CHIUDE CON UN ACE! Parità assoluta dopo quasi due ore! 6-2 QUATTRO SET POINT BERRETTINI CON IL PALLONETTO DI ROVESCIO! 5-2 Sbaglia il passante di dritto Berrettini, che però ha ora due servizi 5-1 ANCORA UN GRAN DRITTO DI BERRETTINI! Costringe Schwartzman a gettare alle ortiche il suo, sono di nuovo due i minibreak di vantaggio 4-1 Gioca malissimo la sua, di palla ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini indietro di un set - Nadal in controllo. Barty e Serena Williams ok - fuori Bertens : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 4-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : secondo set in equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Con il servizio Berrettini chiude questo settimo game 40-15 Schwartzman ci riprova col tweener, ma Berrettini controlla con la volée bloccata di dritto 30-15 Controlla la rete con la volée alta Berrettini 15-15 Il nastro aiuta un pochino Berrettini sulla sua palla corta 0-15 Non parte il rovescio in back di Berrettini 3-3 Tiene ancora facilmente Schwartzman 40-15 Perde il controllo del ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 2-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’argentino vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Spinge di dritto Schwartzman 15-0 Perde la misura del dritto Berrettini 2-1 Prima esterna di Berrettini che conserva il servizio a 15 40-15 Ancora una buona prima di Berrettini 30-15 Buona prima di Berrettini 15-15 Penetra bene con il dritto Schwartzman 15-0 Gran volée rovesciata di Berrettini! 1-1 Tiene facilmente Schwartzman con servizio e rovescio lungolinea 40-0 Ancora una risposta ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini indietro di un set - Nadal avanti. Barty e Serena Williams ok - fuori Bertens : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 3-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : match deludente dell’azzurro - l’americano vola agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Sandgren raggiunge il connazionale Querrey agli ottavi di finale, mentre l’avventura di Fognini a Wimbledon si chiude qui. 3-6 FINITA! Sandgren trova la riga con il dritto, Fognini non può nulla. L’americano si impone a sorpresa sull’azzurro per 3-0 (6-3, 7-6, ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 2-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : break dell’americano - il ligure serve per rimanere nel match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 FINITA! Sandren trova la riga con il dritto, Fognini non può nulla. L’americano si impone a sorpresa sull’azzurro per 3-0 (6-3, 7-6, 6-3). A-40 Sandgren fa correre l’azzurro per il campo e poi lo punisce con lo smash. 40-40 Rovescio in lungolinea PAZZESCO! Fognini si aggrappa con le unghie alla partita. A-40 Ace ad uscire dello statunitense. 40-40 Fognini non vuole ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini indietro di un set. Barty e Serena Williams ok - in scena Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...