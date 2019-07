Giulia Cavaglia e Manuel Galiano sono tornati insieme? Lei fa capire tutto

Uomini e donne - la frecciatina della Capuano a Giulia Cavaglià : 'La verità verrà fuori' : La storia d'amore tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni prosegue nel migliore dei modi a circa quattro mesi dalla scelta avvenuta nella puntata serale di Uomini e donne. Nonostante la loro frequentazione fosse iniziata in sordina, tanto che entrambi avevano dichiarato in un primo momento di non essere ancora innamorati, il tempo ha dimostrato l'importanza di non correre troppo, giungendo a proclami ufficiali troppo espliciti. Fin dall'inizio ...

Uomini e donne/ Irene Capuano dice la sua su Giulia Cavaglià - Trono Classico - : Uomini e donne, news Trono Classico e tronisti: Irene Capuano dice la sua sulla situazione di Giulia e Manuel: 'Presto verrà a galla la verità'

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano - spunta testimonianza : “Uscirà la verità” : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, spunta una nuova testimonianza dopo la fine della loro storia Giulia Cavaglià e Manuel Galiano continuano a far discutere! Ormai la loro storia è terminata, entrambi hanno confermato attraverso i social di non stare più insieme. Le voci di una possibile crisi sono iniziate quando Manuel è partito per una […] L'articolo Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, spunta testimonianza: “Uscirà la verità” ...

Manuel Galiano volta pagina : in viaggio senza Giulia Cavaglia : Manuel Galiano, nuovo capitolo della sua vita dopo Giulia Cavaglia Manuel Galiano e Giulia Cavaglia non sono più una coppia: su questo non ci piove. Hanno deciso di dividere le loro strade senza dare troppe spiegazioni. Manuel non si è rattristato troppo e ha voltato subito pagina. Ricomincia da sé stesso. Non sapremo mai qual […] L'articolo Manuel Galiano volta pagina: in viaggio senza Giulia Cavaglia proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - il gossip su Giulia e Giulio Raselli : parla la Cavaglia : Uomini e Donne, scoppia il gossip su Giulia Cavaglia e Giulio Raselli: l’ex tronista rompe il silenzio e racconta la verità Nelle scorse ore è circolato un curioso gossip attorno a Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Qualcuno ha infatti sussurrato che i due, dopo che la love story tra l’ex tronista […] L'articolo Uomini e Donne, il gossip su Giulia e Giulio Raselli: parla la Cavaglia proviene da gossip e Tv.

Giulia Cavaglia e Giulio Raselli - riavvicinamento in corso? Le parole dell’ex corteggiatore : Ora che Giulia Cavaglia è tornata single dopo la breve storia d’amore con Manuel Galiano alcuni fan della tronista hanno sperato in un suo ripensamento e un riavvicinamento a Giulio Raselli, l’altro corteggiatore che però la torinese non scelse a Uomini e donne. Lui dopo la delusione del primo momento è volato in Sardegna come tentatore della corrente edizione di Temptation Island ma essendo le registrazioni terminate è di nuovo ...

U&D - Giulia Cavaglià non è mai salita nella macchina dell'ex corteggiatore : I fan di Giulia Cavaglià nelle ultime ore sono rimasti incuriositi da un video, pubblicato su Instagram dall'ex tronista, in cui sembra trovarsi nella macchina di Giulio Raselli, l'ex corteggiatore che alla fine non ha scelto, arrivando a preferire a lui Manuel Galiano. La relazione con Manuel però non è finita bene, sia a seguito del presunto tradimento dell'ex corteggiatore, sia perché Giulia non ha ritrovato in Manuel l'uomo che cercava, ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia e Giulio Ravelli si sono rivisti? La prova schiacciante - ma lui sbrocca : Gossip-bomba su Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5: Giulia Cavaglia e Giulio Raselli si sono rivisti? La voce rincorre i due ex protagonisti del Trono Classico, che fino a prova contraria non si vedono da un mese. A Uomini e Donne, per inciso, Giulia ha preferito M

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sono rivisti? Lui non ci sta - la dura risposta : Giulia Cavaglià e Giulio Raselli insieme dopo Uomini e Donne? Esplode il gossip Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sono rivisti? Da qualche ora è esploso il gossip sui due ex protagonisti del Trono Classico! I due non si vedono da un mese, fino a prova contraria, e possiamo dire che seppure il tempo sia […] L'articolo Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sono rivisti? Lui non ci sta, la dura risposta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne shock : Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di nuovo insieme : Sui social spuntano alcuni video l'ex tronista e l'ex corteggiatore insieme nella stessa automobile.

Giulia Cavaglià reagisce subito dopo l’addio a Manuel : “Brivido” : Manuel Galiano e Giulia Cavaglià: la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne Ieri pomeriggio Giulia Cavaglià, in un lungo video postato su instagram, ha annunciato ufficialmente di aver preso la decisione di lasciare Manuel Galiano. Non è dato sapere il motivo di questa sua decisione, ma sono già stati tanti i fan di Uomini e Donne a pensare che sicuramente le segnalazioni sul presunto tradimento del ragazzo abbia avuto un ruolo ...

Giulia Cavaglia parla dopo rottura con Manuel : “Realtà non all’altezza” : Manuel e Giulia news, lei prende la parola dopo la fine della storia Giulia Cavaglia non vuole avere più nulla a che fare con Manuel Galiano. La loro storia è finita. Concluso Uomini e Donne, hanno passato poco tempo insieme e ora si ritrovano nuovamente single: il programma non ha permesso ai due di trovare […] L'articolo Giulia Cavaglia parla dopo rottura con Manuel: “Realtà non all’altezza” proviene da Gossip e Tv.

Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia! La testimonianza di un’ex concorrente di Temptation Island : Giulia Cavaglia ammette di essere confusa dopo la notizia del tradimento di Manuel Galiano. A raccontare come stanno le cose è un’ex protagonista di Temtation Island, Giada Giovannelli, che partecipò al programma insieme a Manuel.\\ «Manuel ha tradito Giulia, sapete che era con noi a Temptation. Io non ci sono mai andata d’accordo, stavo per litigare pesantemente con una persona così, è una persona arragonte, non ascolta gli altri, pensa di ...

U&D - Giulia Cavaglià rompe il silenzio contro Manuel : 'Non si comportava bene' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare dell'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e della sua scelta Manuel Galiano. I due ragazzi, infatti, hanno fatto molto discutere subito dopo la fine del talk show. La loro relazione è durata come un gatto in tangenziale, e questo ha sicuramente fatto sorgere grossi sospetti sul loro conto. Galiano, inoltre, è stato anche accusato di aver tradito la Cavaglià nel corso di una vacanza ...