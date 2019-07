Cos’è e come funziona Alexa | l’assistente personale di Amazon

Recesso contratto 2019 : come si esercita e che Cos’è. Ecco cosa sapere : Recesso contratto 2019: come si esercita e che cos’è. Ecco cosa sapere Nei documenti contrattuali e nelle trattative che portano ad un accordo contrattuali tra le parti, molto spesso si parla anche del cosiddetto diritto di Recesso del contratto. Cerchiamo, di seguito, di fare luce sulla natura di questo diritto e sulle modalità per farlo valere. Se ti interessa saperne di più sul diritto di ripensamento compro oro e restituzione ...

Firefox Send : Cos’è e come funziona : Il browser Mozilla Firefox è ancora la soluzione preferita da molti per navigare in rete. La fondazione che sviluppa il progetto è sempre stata molto attenta alle esigenze degli utenti. Da questa attenzione è nato Firefox Send, un servizio di file sharing gratuito crittografato, pratico, rapido e sicuro. Si tratta di un’ottima soluzione che consente […] Firefox Send: cos’è e come funziona

Domicilio digitale persone fisiche 2019 : Cos’è - come attivarlo online e info : Domicilio digitale persone fisiche 2019: cos’è, come attivarlo online e info Il Domicilio digitale è una novità introdotta recentemente dalla legge, e rappresenta un ulteriore passo verso la progressiva digitalizzazione dei servizi. Vediamo perciò cosa è utile sapere, che cos’è e come attivarlo, soprattutto con riferimento alle persone fisiche, vale a dire i privati cittadini. Se ti interessa saperne di più su cosa fare per ...

Black Friday 2019 : data - Cos’è e come funziona : Il Black Friday 2019 sarà venerdì 29 novembre. La data cade ogni anno il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento a partire dal caso di Walmart, una delle catene di negozi più importante negli Stati Uniti, che a partire dal 2012 ha scelto di proporre sconti la sera del giorno del Ringraziamento.

Instagram lancia il nuovo sticker Chat : Cos’è e come funziona : Instagram lancia oggi il nuovo sticker Chat, che consente di avviare conversazioni via Direct con gli amici direttamente dall’interno di una Storia. come funziona il nuovo sticker Chat di Instagram Per invitare gli amici a Chattare da una Storia, basta selezionare lo sticker Chat e dare un nome alla Chat. Gli amici che visualizzano la tua Storia, possono cliccare sullo sticker per unirsi alla Chat e tu vedrai le loro richieste nella lista di ...

Sarin : Cos’è e come agisce il gas trovato in una busta recapitata a Facebook : Allarme sicurezza nel quartier generale di Facebook a Menlo Park: in una busta recapitata all'ufficio postale dell'azienda è stata identificata la presenza di Sarin, un pericoloso (e fatale) gas nervino. Il Sarin è un particolare gas nervino classificato tra le "armi chimiche di distruzione di massa" ed celebre per essere stato utilizzato nell'attentato alla metropolitana di Tokyo del 1995, nel quale morirono 13 persone e ne furono ...

Audible : Cos’è e come funziona : Un vostro amico ha deciso di iscriversi a un nuovo servizio chiamato Audible che consente di ascoltare audiolibri dal dispositivo preferito. Per questo, adesso cercate una guida che vi spieghi nello specifico cos’è e come leggi di più...

eBay EXTRA : Cos’è e come funziona : A partire dalla fine del 2018, anche eBay ha deciso di creare la propria raccolta punti, consentendo a tutti i clienti registrati di ricevere coupon da spendere nell’immenso catalogo della stessa azienda. Il suo nome leggi di più...

Arriva la Carta Famiglia : Cos’è - come funziona e chi può accedere agli sconti previsti : Con la firma del decreto da parte del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, Arriva la Carta Famiglia. Si tratta della possibilità - per i nuclei con almeno tre figli conviventi che siano al di sotto dei 26 anni - di accedere ad alcuni sconti e riduzioni tariffarie per l'acquisto di beni e servizi.

Che Cos’è il colpo di frusta e come si cura : Il colpo di frusta è classificato, in campo medico, come un evento traumatico che coinvolge il rachide cervicale. Conosciuto soprattutto con il più comune nome di mal di collo è un infortunio che spessissimo ha come causa un incidente stradale, o meglio un tamponamento, durante il quale il collo viene spinto violentemente in avanti per poi tornare in posizione iniziale. Andiamo a conoscere meglio quali sono le altre cause di questo disturbo e ...

Vitiligine : Cos’è - come riconoscerla e patologie connesse : Il 25 giugno è la Giornata Mondiale della Vitiligine, un’occasione per parlare e approfondire questa patologia della pelle. Nel mondo, si calcola, che siano circa centomilioni le persone che soffrono di Vitiligine, un numero che tende a crescere. La Vitiligine è una malattia autoimmune che colpisce le cellule della pelle e si concretizza in chiazze biancastre laddove queste non producono melanina. Le macchie possono essere di diversa estensione ...

