Uno spin-off di Lucifer dopo la fine della serie su Netflix? I fan non devono disperare

Un’estate fa : Uno ’spin-off musicale’ di Techetechetè messo poco a fuoco : Pupo e Diana Del Bufalo Aria di (apparente) novità nel prime time estivo di Rai 2. E’ partito ieri sera, sulla rete diretta da Carlo Freccero, un nuovo programma dal titolo Un’estate fa, un vero e proprio ‘tour musicale’ guidato (e non è solo una metafora) da Pupo e Diana Del Bufalo, i quali all’interno di una decappottabile introducono alcuni degli spezzoni dedicati alle hit parade estive più famose della storia ...

Si salvi chi può! Naike Rivelli rifiuta il Grande Fratello Vip... e si fuma Uno spinello : Naike Rivelli racconta, con orgoglio, di aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello VIP: "Si salvi chi può". Naike Rivelli dice di essere stata contattata per partegirare al Gf Vip, ma lei avrebbe rifiutato. Dice. A raccontare l’accaduto è stata proprio la figlia di Ornella Muti attraverso una Instagram story e un post social in cui ha affermato con orgoglio di aver declinato l’invito dei vertici di Cologno Monzese. ...

Inter - la questione Icardi diventa sempre più spinosa : i nerazzurri continuano a sognare Uno scambio con Dybala : Il club nerazzurro ha intenzione di risolvere la questione entro l’8 luglio, giorno di inizio del ritiro estivo La questione Icardi in casa Inter è sempre più spinosa, il tempo passa e le possibilità di trovargli una sistemazione diminuiscono drasticamente, con la società nerazzurra che ha intenzione di risolvere tutto prima dell’inizio del precampionato. Massimo Paolone/LaPresse La data è fissata per il prossimo 8 luglio, ...

Netflix ringrazia Berlino de La Casa di Carta (video) : un addio al personaggio o l’anticipazione di Uno spin-off? : Mentre il trailer della terza stagione conferma il suo ritorno in scena - ma non è chiaro se da vivo o in un flashback - un nuovo indizio induce a pensare che al personaggio di Berlino de La Casa di Carta si sia detto addio al termine della seconda parte della serie. ATTENZIONE SPOILER! Il canale Youtube di Netflix América Latina ha infatti condiviso un video-tributo al personaggio che suona più come un omaggio alla memoria che un ...

Cortesie per gli Ospiti - Bed and Breakfast - su Real Time Uno spin-off con una nuova giuria : spin-off in arrivo per Cortesie per gli Ospiti, che a fine 2019 debutterà su Real Time con una versione dedicata ai Bed & Breakfast. Ad anticipare la notizia il sito Davide Maggio che annuncia anche la giuria di questa nuova versione del programma.prosegui la letturaCortesie per gli Ospiti - Bed and Breakfast, su Real Time uno spin-off con una nuova giuria pubblicato su TVBlog.it 09 giugno 2019 12:04.

Finals NBA – Rissa a bordo campo - Lowry spintonato da Uno spettatore : la reazione del giocatore dei Raptors è focosa [VIDEO] : reazione focosa di Lowry contro uno spettatore in Gara-3 di Finals NBA: il fan lo spintona ed il giocatore dei Raptors non apprezza E’ andata in scena nella notte italiana Gara-3 di NBA Finals: i Raptors hanno trionfato contro i Golden State Warriors, e all’Oracle Arena di Oakland non è mancato lo spettacolo. Giocate da urlo ma anche qualche… Rissa, ieri sul parquet di Oakland: nello specifico è stato Kyle Lowry il ...

Breaking Bad : Giancarlo Esposito vuole Uno spin-off su Gus Fring - : Niccolò Sandroni Dopo Breaking Bad e Better Call Saul, l’attore Giancarlo Esposito vuole uno spin-off dedicato al suo personaggio: Gus Fring Buone notizie per i fan di Breaking Bad, Vince Gilligan potrebbe avere ancora a che fare con le vicende dei soci di Walter White. Con uno dei finali più apprezzati di sempre nel mondo delle serie tv, Breaking Bad nel 2013 salutava i suoi fan lasciando tuttavia una piccola speranza per il suo ...

Trans insultata e cacciata a spintoni dal lavoro per Uno smalto rosa : il datore la risarcisce : L'episodio in una sala ricevimenti della provincia di Bari: la 22enne lavorava in nero come lavapiatti. Arcigay: "Bene, anche se nessun risarcimento in denaro vale la sofferenza di veder calpestata con violenza la propria identità"

Lo ha sorpreso con Uno spinello! 17enne ferisce docente a Vicenza : Il ragazzino ha iniziato ad insultare e quindi aggredito l'insegnante dopo che quest'ultimo aveva deciso di segnalare il fatto alla polizia. sorpreso a fumare uno spinello nel cortile di una scuola professionale di Vicenza, aggredisce il professore dopo che quest'ultimo aveva deciso di segnalare l'accaduto.-- L'episodio si è verificato durante lo scorso giovedì, ed ha visto coinvolti due ragazzini di 16 anni ed un 17enne. È stato ...

Vicenza - 17enne ferisce docente che lo sorprende con Uno spinello : Il ragazzino ha iniziato ad insultare e quindi aggredito l'insegnante dopo che quest'ultimo aveva deciso di segnalare il fatto alla polizia Federico Garau ? Luoghi: Vicenza

Prof lo becca mentre si fuma Uno spinello a scuola! 17enne lo aggredisce e lo ferisce : L’insegnante scopre che gli studenti stanno fumando uno spinello e per questo motivo decide di chiamare la polizia: ma un 17enne, preso da uno scatto di rabbia, aggredisce il Prof, insultandolo e mettendogli le mani addosso. Un episodio avvenuto in una scuola, nel cortile, dove il docente ha beccato il gruppetto di tre ragazzi – tutti minorenni – che stava fumando. Appena ha chiamato la polizia, uno dei ragazzi, di 17 anni, si è scagliato contro ...

Il Trono di Spade e oltre - 5 domande senza risposta dopo il finale (incluso Uno spin-off su Arya?) : Il finale de Il Trono di Spade ha regalato una conclusione alla storia e ai suoi personaggi, eppure sono ancora molte le domande lasciate senza risposta. Proviamo a capire quali. ATTENZIONE: SPOILER SUL finale DE IL Trono DI Spade Dove va Drogon dopo la morte di Daenerys? Quando il destino di Khaleesi si è compiuto per mano di Jon, Drogon brucia il Trono della discordia, che ha causato tanto dolore e la morte di sua madre. ...

Il Trono di spade : i fan vogliono Uno spin-off su Arya Stark : Questa notte alle 3 in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata della saga televisiva del Trono spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Finita la serie televisiva è tempo di spin off visto e considerato che gli stessi autori e lo stesso Martin hanno già annunciato che ci saranno e sono già iniziate le ...